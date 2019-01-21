Яскрава і непереможна: сліпучі фото Еліни Світоліної

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Світоліна другий рік поспіль зіграє в 1/4 фіналу Australian Open

Еліна Світоліна, яка не так давно зачарувала шанувальників елегантним вечірнім вбранням, завдяки перемозі над американкою Медісон Кіс вийшла у чвертьфінал Australian Open в Мельбурні. Для того, щоб здолати суперницю української чемпіонці знадобилося півтори години.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Але перемога далася першій ракетці України нелегко. За її словами, на корті було дуже жарко, а сонце світило їй просто у вічі. Але спека все ж не завадила Еліні другий рік поспіль потрапити до 1/4 фіналу найпрестижнішого тенісного турніру.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Ми сьогодні вирішили зібрати найбільш яскраві і фантастичні фото 24-річної Еліни Світоліної, на яких видно не тільки красу, але й її талант, завдяки якому вона стала одною з найкращих у світі!

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Раніше Світоліна розповіла, як "завоювати її любов". А вже через деякий час спортсменка зізналася про свої стосунки з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Також ми розповідали вам про те, як Еліна розбурхала шанувальників своїм зухвалим образом.

Відео: РБК-Україна