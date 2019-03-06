Тайная поездка Меган Маркл: куда ездила герцогиня Сассекская

Меган Маркл тайком посетила Лос-Анжелес

Меган Маркл, которая находится на последних неделях беременности, была замечена в Лос-Анжелесе. Предположительно, герцогиня Сассекская вместе с супругом принцем Гарри сделала небольшую остановку по пути из Австралии в Великобританию. Как пишет издание The Sun, Меган Маркл могла заехать в Лос-Анжелес, чтобы проведать свою мать.

О том, что Меган Маркл видели недалеко от дома Дории Рэгланд, сообщили соседи. Они отметили, что у герцогини Сассекской всегда была сильная связь с матерью и она всегда будет к ней возвращаться.

"Меган – мамина дочка. У них особенная связь с матерью. И эта связь не исчезла, после того, как Меган уехала в Англию. Меган всегда будет возвращаться к Дории, здесь всегда будет ее дом", - рассказала соседка Дории Рэгланд.

Женщина добавила, что видела Меган Маркл и ранее, но подробности визитов сообщить отказалась. Известно, что Меган Маркл и принц Гарри посещали дом Дории Рэгланд и до свадьбы, однако останавливались в Беверли-Хиллз, в доме четы Бэкхем.

В конце прошлого года британские СМИ сообщали о том, что Дория Рэгланд собирается переехать в Великобританию и это стало еще одним доказательством того, что Меган Маркл находится в положении. Однако мать герцогини Сассекской посетила презентацию кулинарной книги и благотворительное мероприятие Маркл, а после этого вернулась в Лос-Анжелес.

В середине февраля Меган Маркл устроила вечеринку по поводу рождения своего будущего ребенка. Но не в Лос-Анжелесе, а в Нью-Йорке. И как рассказали соседи, Дорию на праздник не пригласили и ее в тот день видели на улице – она выгуливала свою собаку.

Также они рассказали, что Дория Рэгланд отказалась от финансовой помощи своей дочери и предпочла остаться в своем скромном доме в Лос-Анжелесе.

"Дория могла бы жить на Голливудских холмах за огромным забором, если бы она хотела. Но она не хочет. Она решила остаться на улице, на которой прожила 25 лет жизни и где живут все ее друзья, где ее община. Здесь она невероятно популярна, и все вокруг преданно заботятся о ней", - сообщил источник из ее близкого окружения и добавил, что мать Меган Маркл – скромная женщина, которая предпочитает тихую и простую жизнь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл можеть родить намного раньше указанного срока.

А также рассказывали о том, почему ребенок Меган Маркл и принца Гарри не будет иметь титулов.