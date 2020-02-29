Тимошенко дала практические советы, как предотвратить распространение коронавируса

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, власть не должна сегодня перекладывать ответственность

Эпидемия коронавируса грозит сторонникам всех политических сил и не отличает представителей власти от рядовых граждан, поэтому противостоять ей нужно совместно. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", предложив комплекс неотложных шагов для предотвращать распространение болезни.

Так, Тимошенко напомнила о приказе Минздрава от 2018 года, которым в рамках медицинской реформы определялось, что семейные врачи принимают пациентов у себя в кабинетах.

"Сейчас недопустимо хранить такой порядок. Недопустимо потому что человек, который имеет температур и неизвестно чем болен в контексте коронавируса, должен сесть в общественный транспорт, приехать к семейному врачу и там посидеть в очереди. Это надо менять немедленно, потому что человек, который имеет симптомы, обязан остаться дома, а семейный врач или экстренная медицинская помощь должны ехать к таким больных", - отметила Тимошенко.

По словам лидера партии, необходимо как можно быстрее изменить инструкции семейных врачей по диагностике коронавирусного заболевания и предоставить медикам возможность проводить экспресс-тесты для определения болезни.

"Семейным врачам для определения коронавируса сегодня дали только одну инструкцию - спросить у людей, они были в Китае и или контактировали с больными на коронавирус. И только тогда, когда есть температура, вызывается скорая помощь. Нельзя так делать. Люди не могут знать, с больным человеком они общались, или нет. Поэтому надо немедленно менять такую ​​инструкцию и надо, чтобы каждому человеку, имеющему высокую температуру, проводить экспресс-тесты, а затем и лабораторные исследования", - добавила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что одной из главных задач власти в условиях распространения миром коронавирусной инфекции является обеспечение отечественных лабораторий и инфекционных больниц необходимой техникой, для своевременных и согласованных действий в случае выявления болезни.

"У нас на всю Украину одна лаборатория, которая может сделать анализ и установить наличие коронавируса. Поэтому нам нужно немедленно дооборудовать лаборатории в каждом регионе для того, чтобы была возможность своевременно установить диагноз. И средства нужно выделить на то, чтобы где возможно в мире закупить экспресс-тесты и усилить их производство в Украине. У нас очень плохо оснащенные инфекционные больницы, поэтому сейчас правительство должно их инвентаризировать и сделать усиленное финансирование, обеспечить немедленное дооборудование необходимой техникой", - отметила Тимошенко.

Власть, убеждена Тимошенко, не должна сегодня перекладывать ответственность за здоровье людей и на плечи местных органов самоуправления. Главное - правильная координация действий власти в борьбе с недугом, что распространяется по миру.

"Сегодня нужно, чтобы премьер-министр лично как руководитель исполнительной власти организовывал штаб противодействия эпидемии, возглавлял его, брал ответственность на себя. Нельзя, чтобы действия были раздробленными. Вся система должна быть скоординированной: и правительство, и мэры, и губернаторы - все должны знать, что есть одна воля и она воплощается в жизнь. Список мероприятий гораздо больше, я назвала только те, которые нужно немедленно принять. И мы как команда готовы помогать во всем, что нужно сделать, чтобы защитить украинских людей", - резюмировала Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом вечером 28 февраля подтвердили в Монако. Сейчас больной коронавирусом 50-летний мужчина находится в инфекционном отделении больницы Ниццы.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 29 февраля количество зараженных коронавирусом на территории материкового Китая достигло 79 251. Сейчас в больницах находятся 37 414 человек, еще 39 002 - выздоровели.

Кроме того, наибольшее число заболевших коронавирусом в Европе зафиксировано в Италии, где подтвердили 821 случай заражения. Количество умерших от коронавируса в Италии - 21 человек.