Траурный день: Вятрович прокомментировал дату инаугурации Зеленского

Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая - Вятрович сделал важное напоминание (фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Вятрович сделал важное напоминание о том, что значит для Украины 19 мая

Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая, о чем он заявил перед встречей со спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями фракций парламента. Дату, выбранную новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, прокомментировал глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович. В своем Facebook он напомнил, что 19 мая - День памяти жертв политических репрессий и выбранная дата "крайне неудачная".

Владимир Вятрович считает, что в траурный день проводить инаугурацию – неуважительно по отношению к тем, кто пострадал от политических репрессий.

"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - указал он.

Вятрович также заявил, что Зеленский ранее якобы шутил над Голодомором.

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - указал он.

Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая - Вятрович сделал важное напоминание (скриншот)

Под публикацией Вятровича начались споры:

Не понимаю, какая связь между инаугурацией и днем памяти погибших? Принятие присяги новым президентом - это торжественное событие, а не развлекательное. Никто ему не мешает после этого вместе с мировыми лидерами, которые приедут на церемонию, вместе возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Так эта дата станет еще заметнее.

Жертв политических репрессий, говорите? А ради чего были эти жертвы, задумывались?! Зеленский стремится оправдать эти жертвы и сломать эту систему. И для него, как для человека дела и чести, ценен каждый день. А самое главное - возможность распустить эту преступную власть. Так что, это заявление - фарисейство!

Мне, внучке репрессированного, никак и ничто не сможет помешать почтить память деда, расстрелянного совковым сталинским режимом, тем более инаугурация народного президента. А ты кто такой, пригревшийся у корыта лизоблюд? Мы требуем 19 мая 2019 года вручить Президенту, законно избранному народом Украины, булаву, чтоб как можно скорее можно было вышибить смердящих и зажравшихся тварей с Банковой, а там и с Грушевского.

Они глумились над Украиной, ее языком, верой, миллионами, погибших в Голодомор, так почему бы не поглумиться и дальше. Они топчут и унижают все украинское. Вряд ли услышат...

А почему бы и нет? Очень символичная дата для инаугурации, очень честная - если уж Зе и раньше демонстративно плевал на историческую память и национальную честь украинцев, если гадил на Украину, и его избирателям это нравилось, они за него проголосовали, то он просто продолжит ту линию, которую поддерживают 73%. Родину ж и совесть на хлеб не намажешь.

Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая - Вятрович сделал важное напоминание (скриншоты)

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