Траурный день: Вятрович прокомментировал дату инаугурации Зеленского

Вятрович сделал важное напоминание о том, что значит для Украины 19 мая
Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая, о чем он заявил перед встречей со спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями фракций парламента. Дату, выбранную новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, прокомментировал глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович. В своем Facebook он напомнил, что 19 мая - День памяти жертв политических репрессий и выбранная дата "крайне неудачная".
Владимир Вятрович считает, что в траурный день проводить инаугурацию – неуважительно по отношению к тем, кто пострадал от политических репрессий.
"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - указал он.
Вятрович также заявил, что Зеленский ранее якобы шутил над Голодомором.
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - указал он.
Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая - Вятрович сделал важное напоминание (скриншот)
Под публикацией Вятровича начались споры:
Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая - Вятрович сделал важное напоминание (скриншоты)
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