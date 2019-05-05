Траурний день: В'ятрович прокоментував дату інавгурації Зеленського

Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня - В'ятрович зробив важливе нагадування (фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych)

В'ятрович зробив важливе нагадування про те, що значить для України 19 травня

Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня, про що він заявив перед зустріччю зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками фракцій парламенту. Дату, обрану новообраним президентом України Володимиром Зеленським, прокоментував голова Українського інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович. У своєму Facebook він нагадав, що 19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій і вибрана дата "вкрай невдала".

Володимир В'ятрович вважає, що в траурний день проводити інавгурацію – нешанобливо по відношенню до тих, хто постраждав від політичних репресій.

"Звучать пропозиції про проведення інавгурації президента 19 травня. Дата вкрай невдала - це День пам'яті жертв політичних репресій, визначений Указом президента у 2007 році. Тобто це траурний день, в який проводяться траурні заходи по всій Україні, обмежені розважальні заходи і розважальне мовлення на ТБ", - зазначив він.

В'ятрович також заявив, що Зеленський раніше нібито жартував над Голодомором.

"Комік Володимир Зеленський дозволяв собі жарти над Голодомором, президент Володимир Зеленський не має права на знущання над пам'яттю про мільйони жертв репресій", - зазначив він.

Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня - В'ятрович зробив важливе нагадування (скріншот)

Під публикацією В'ятровича почалися суперечки:

Не розумію, який зв'язок між інавгурацією і днем пам'яті загиблих? Прийняття присяги новим президентом - це урочиста подія, а не розважальна. Ніхто йому не заважає після цього разом зі світовими лідерами, які приїдуть на церемонію, разом покласти квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій. Так ця дата стане ще помітніше.

Жертв політичних репресій, говорите? А задля чого були ці жертви, чи замислювалися?! Зеленський прагне виправдати ці жертви і зламати цю систему. І для нього, як для людини справи і честі, цінний кожен день. А найголовніше - можливість розпустити цю злочинну владу. Так що, ця заява - фарисейство!

Мені, внучці репресованого, ніяк і ніщо не зможе перешкодити вшанувати пам'ять діда, розстріляного совковим сталінським режимом, тим більше інавгурація народного президента. А ти хто такий, пригрівшийся біля корита лизоблюд? Ми вимагаємо 19 травня 2019 року вручити Президенту, законно обраному народом України, булаву, щоб як можна швидше можна було вибити смердящих і нероб тварюк з Банкової, а там і з Грушевського.

Вони глумилися над Україною, її мовою, вірою, мільйонами загиблих у Голодомор, так чому б не пожартувати і далі. Вони топчуть і принижують все українське. Навряд чи почують...

А чому б і ні? Дуже символічна дата для інавгурації, дуже чесна - якщо вже Зе і раніше демонстративно плював на історичну пам'ять і національну честь українців, якщо паскудив на Україну, і його виборцям це подобалося, вони за нього проголосували, то він просто продовжуватиме ту лінію, яку підтримують 73%. Батьківщину ж і совість на хліб не намажеш.

Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня - В'ятрович зробив важливе нагадування (скріншоти)

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А також про те, що Володимир Зеленський розповів, що спільного в України і Росії.