Траурний день: В'ятрович прокоментував дату інавгурації Зеленського

В'ятрович зробив важливе нагадування про те, що значить для України 19 травня
Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня, про що він заявив перед зустріччю зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками фракцій парламенту. Дату, обрану новообраним президентом України Володимиром Зеленським, прокоментував голова Українського інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович. У своєму Facebook він нагадав, що 19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій і вибрана дата "вкрай невдала".
Володимир В'ятрович вважає, що в траурний день проводити інавгурацію – нешанобливо по відношенню до тих, хто постраждав від політичних репресій.
"Звучать пропозиції про проведення інавгурації президента 19 травня. Дата вкрай невдала - це День пам'яті жертв політичних репресій, визначений Указом президента у 2007 році. Тобто це траурний день, в який проводяться траурні заходи по всій Україні, обмежені розважальні заходи і розважальне мовлення на ТБ", - зазначив він.
В'ятрович також заявив, що Зеленський раніше нібито жартував над Голодомором.
"Комік Володимир Зеленський дозволяв собі жарти над Голодомором, президент Володимир Зеленський не має права на знущання над пам'яттю про мільйони жертв репресій", - зазначив він.
Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня - В'ятрович зробив важливе нагадування (скріншот)
Під публикацією В'ятровича почалися суперечки:
Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня - В'ятрович зробив важливе нагадування (скріншоти)
Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, що буде робити з паспортами в ОРДЛО. Мережа відреагувала на заяву майбутнього гаранта.
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