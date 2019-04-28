Не в тренде: Лорак возмутила фанатов нелепым нарядом

Ани Лорак в Instagram опозорилась нелепым нарядом (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак в Instagram опубликовала снимок, сделанный в одном из городов Германии

Ани Лорак в Instagram опозорилась нелепым нарядом. По мнению фанатов артистка не выглядит стильной на снимке, а ее одежда уже давно вышла из моды. Такое мнение фанаты выразили под крайним снимком артистки в социальной сети Instagram.

Украинская исполнительница Ани Лорак, которую фанаты недавно буквально "женили" на Сергее Лазареве, отправилась в Германию. Сейчас певица гуляет по городу в очень закрытой одежде, вероятно для того, чтобы оставаться незамеченной.

Артистка надела удлиненный черный худи, классические джинсы и темно-синюю кепку. Дополнила артистка свой образ черной сумкой.

Ани Лорак в Instagram опозорилась нелепым нарядом (фото: instagram.com/anilorak)

В подписи к снимку певица поздравила поклонников со светлым праздником Пасхи.

В комментариях многие умилились искренней и непринужденной улыбке певицы. Некоторые же раскритиковали ее за внешний вид:

Господи, эта кепка уже как 3 года на рынке продается… фу

Моя дорогая, солнечная девочка, с Праздником Пасхи! Пусть Божья благодать никогда тебя не покидает, а небеса хранят каждый твой день. Пусть на душе будет светло и спокойно! Пусть счастье обнимает тебя, а в душе живет любовь, гармония и вера! Здоровья вам с дочуркой, любимые малышки, всех земных благ и чудесных мгновений. Пусть над вашим домом сияет радуга и солнце круглый год. Любим, милая. Удачного тура и безоблачных дорог!

Какое силиконовое лицо….

Улыбайтесь чаще, вы просто невероятная!

Ани, наймите себе стилиста!!! Вы выглядите странно.

Каролиночка, вам не кажется, что вы немного перегибаете со скрытностью? Вас в Германии все равно никто не узнает, а если узнает, вряд ли это будет огромная куча людей.

Напомним, что Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".

Мы писали, что Ани Лорак зовут обратно в Украину. Некоторые подписчики певицы считают, что с приходом нового президента. Каролине будут открыты все двери на все концертные площадки страны.