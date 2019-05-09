Цирк: жена кума Путина в образе амазонки призвала к бою (фото)

Оксана Марченко высказалась относительно Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне
Оксана Марченко, известная телеведущая и жена скандального Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне опубликовала в сети воинственное поздравление. Текст на своей страничке в Instagram она сопроводила снимком, на котором предстала в образе амазонки с синяками и царапинами на лице.
Журналистка написала пост про очаги фашизма, которые до сих пор вспыхивают под разными личинами, и воззвала к решительному бою до победного конца.
"Друзья, с Днем Победы! С Днем Памяти, с Днем Благодарности. Наши деды победили фашизм... но еще и сегодня на нашей земле вспыхивают очаги этой заразы, в какие одежды она не рядилась бы: национализм, расизм, нетерпимость, человеконенавистничество, злоба, братоубийство.... А это значит, что бой еще не окончен! Поэтому вперед, к Победе!" - говорится в сообщении Марченко.
Фото: Оксана Марченко (instagram.com/oksana.marchenko.official)
В комментариях к посту подписчики Оксаны в большинстве соглашаются с написанным и расхваливают ее мудрость, смелость, красоту и красноречие. Кому-то образ телеведущей на фото напомнил популярный сериал "Игра Престолов", а кому-то - цирк. Примечательно, что сама Марченко не конкретизирует агрессора (хотя не трудно расслышать в ее словах отголоски российской пропаганды), и на этом фоне в сети ей напомнили, что воюет Украина с Россией, которая покусилась на нашу территорию.
Известный украинский певец Олег Винник в комментариях также поздравил Марченко "С днем победы!"
Также в комментах фаны Марченко не забыли и про ее супруга, известного своей пророссийской позицией, которого назвали "смелым, каких мало": "С Праздником вас Оксаночка! Вы достойнейший человек в нашем подлом мире! Не бояться говорить что чувствуешь и думаешь - это смело! Спасибо вам! Вашему мужу тоже поклон за его смелость - таких мало сейчас";
Напомним, что недавно Оксана Марченко жестко "наехала" на украинцев, которые выступали за принятие "языкового закона".
Также мы писали о том, что осенью 2018-го журналисты узнали, что Оксана Марченко имеет бизнес в Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун развенчала мифы российской пропаганды относительно Второй мировой войны, раскритиковала "русский мир" и заявила, что Украина его не приемлет.