Цирк: жена кума Путина в образе амазонки призвала к бою (фото)

Оксана Марченко, известная телеведущая и жена скандального Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне опубликовала в сети воинственное поздравление. Текст на своей страничке в Instagram она сопроводила снимком, на котором предстала в образе амазонки с синяками и царапинами на лице.

Журналистка написала пост про очаги фашизма, которые до сих пор вспыхивают под разными личинами, и воззвала к решительному бою до победного конца.

"Друзья, с Днем Победы! С Днем Памяти, с Днем Благодарности. Наши деды победили фашизм... но еще и сегодня на нашей земле вспыхивают очаги этой заразы, в какие одежды она не рядилась бы: национализм, расизм, нетерпимость, человеконенавистничество, злоба, братоубийство.... А это значит, что бой еще не окончен! Поэтому вперед, к Победе!" - говорится в сообщении Марченко.

Фото: Оксана Марченко (instagram.com/oksana.marchenko.official)

В комментариях к посту подписчики Оксаны в большинстве соглашаются с написанным и расхваливают ее мудрость, смелость, красоту и красноречие. Кому-то образ телеведущей на фото напомнил популярный сериал "Игра Престолов", а кому-то - цирк. Примечательно, что сама Марченко не конкретизирует агрессора (хотя не трудно расслышать в ее словах отголоски российской пропаганды), и на этом фоне в сети ей напомнили, что воюет Украина с Россией, которая покусилась на нашу территорию.

Известный украинский певец Олег Винник в комментариях также поздравил Марченко "С днем победы!"

Также в комментах фаны Марченко не забыли и про ее супруга, известного своей пророссийской позицией, которого назвали "смелым, каких мало": "С Праздником вас Оксаночка! Вы достойнейший человек в нашем подлом мире! Не бояться говорить что чувствуешь и думаешь - это смело! Спасибо вам! Вашему мужу тоже поклон за его смелость - таких мало сейчас";

"Да. России все мало. И воюем с ней на даный момент";

"Цирк";

"Идеальное совпадение красивого воинствующего образа Оксаны с содержанием текста. Похвально. Молодец!"

"Салют в честь победителей! Фашизм нельзя прощать. Нас пытаются косвенно к этому склонить. Нельзя подменять понятия и манипулировать ими";

"Классное фото, будто с битвы Игры Престолов, такой воинствующий вид"...

"Вы прям королева-воин! Красивая! С праздником!"

"Прям золотые слова, Оксана! Вперед к Победе над этой заразой!"...

Напомним, что недавно Оксана Марченко жестко "наехала" на украинцев, которые выступали за принятие "языкового закона".

Также мы писали о том, что осенью 2018-го журналисты узнали, что Оксана Марченко имеет бизнес в Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун развенчала мифы российской пропаганды относительно Второй мировой войны, раскритиковала "русский мир" и заявила, что Украина его не приемлет.