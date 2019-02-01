Уезжай домой! Одиозного нардепа в Бердянске облили зеленкой (фото, видео)

Видео: YouTube / vchasnoua.com

В Запорожской области в городе Бердянск в пятницу, 1 февраля, активисты облили зеленкой народного депутата из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Также политика не пустили в дом культуры "Софит", где тот собирался провести встречу с электоратом. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, что нардеп с испачканным зеленкой лицом стоит возле полицейских, а со стороны звучат призывы "Чемодан, вокзал, Россия" и "Ганьба!"

Также местные активисты просят "оппоблоковца" уезжать домой.

Фото: скриншот

Также видно, что анилиновым красителем "угостили" и охранников депутата.

Отметим, что между полицейскими и протестующими возникла небольшая потасотка. Активисты заблокировали вход в ДК, не пустив Вилкула с охраной внутрь.

В итоге нардеп был вынужден уйти, после чего правоохранители занялись выяснением обстаятельств инцидента.

В комментариях к ролику пользователи сети разделились во мнениях относительно оценки действий активистов:

"От себя добавлю - чемодан, вокзал, Россия!"

"Рад за Вилкула";

"Животные";

"Пусть Вилкул воду в свою любимую Россию ведрами носит";﻿

"Красиво..."

"Царев где плачет от ностальгии и со скуки..."

Скрин комментариев: youtube / vchasnoua.com

Отметим, что Вилкула и ранее обливали зеленкой - инцидент произошел в 2016 году в Днепропетровске, но тогда одиозного политика также и обсыпали мукой.

Как сообщалось ранее, 14 октября 2018 года в Запорожье неизвестные облили зеленкой бывшего депутата городского совета Андрея Иванова, возглавляющего общественную организацию "Полк победы".

Напомним, 20 января нардепа Александра Вилкула в ходе Форума за мир и развитие поддержали как единого кандидата от "оппозиционных и миролюбивых сил Украины" на предстоящих президентских выборах.