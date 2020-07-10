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Украинка с рекордной грудью шокировала заявлением: прелести выросли до 15-го размера

Пятница 10 июля 2020 19:40
Украинка с рекордной грудью шокировала заявлением: прелести выросли до 15-го размера
Мила Кузнецова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Мила Кузнецова рассказала, что размер груди у нее на самом деле не 13-й

Мила Кузнецова, модель plus-size, ставшая рекордсменкой Украины в звании "Самая большая женская натуральная грудь", заявила, что ее прелести гораздо больше, чем пишут.

Кроме того, красотка и блогер с около 600 тысячами подписчиков в Insragram заявила, что кроме моделинга и участия в разных шоу, занимается боксом, единоборствами и другими активными видами спорта. Об этому девушка рассказала в программе "Ранок з Україною".

Мила говорит, что привыкла побеждать, потому что считает себя королевой.

Украинка с рекордной грудью шокировала заявлением: прелести выросли до 15-го размера

Мила Кузнецова любит показать свою красоту (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

"У меня были конкурсы красоты - "Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Украина". Я считаю себя королевой. Раскрутила свой Инстаграм, у меня больше 600 тысяч подписчиков. Очень много подписывается мужчин, и они реагируют на грудь", - рассказывает модель.

А вот размер груди с 13-го (как привыкли писать в СМИ) стал уже 15-м, утверждает девушка. Сейчас ее объем 1,35 метра. Мила говорит, что с таким размером нужно тщательно беречь себя, ведь от веса груди страдает в первую очередь спина.

Украинка с рекордной грудью шокировала заявлением: прелести выросли до 15-го размера

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

"Я занимаюсь спортом - боксом, смешанными единоборствами, плаваю, езжу на велосипеде. Девушкам с большой грудью надо чаще появляться у маммолога. Я делала снимок - у меня все в порядке", - рассказала рекордсменка.

Поделилась она и ближайшими планами. Милу пригласили на спортивные соревнования по Смешанным боевым искусствам (ММА) в Таиланд. Мероприятие запланировано на сентябрь 2020-го.

Ранее мы писали, что Мила народной мудростью ловко заткнула своих хейтеров.

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