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Украинскую легкоатлетку довели до слез за границей: останавливали на улице и желали победы в войне

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 18:49
Украинскую легкоатлетку довели до слез за границей: останавливали на улице и желали победы в войне Ирину Геращенко довели до слез за границей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко на чемпионате мира-2022 установила личный рекорд. Она подчеркнула, что американцы довели ее до слез своей искренней поддержкой в Юджине.

Об этом пишет Суспільне.

На чемпионате она преодолела два метра, и заняла обидное четвертое место лишь из-за большего количества попыток.

Геращенко рассказала, что это уже второй раз становится четвертой на главных стартах года - Ирина остановилась в шаге от пьедестала на Олимпиаде-2020.

"Чувствовала поддержку каждого присутствующего на арене. Но концентрировалась лишь на своем разгоне, на прыжках и на тренере. В принципе, я выложилась на максимум и прыгнула на персональный рекорд. Очень жаль, что второй год я четвертая на главных летних соревнованиях. Но ничего страшного, мы двигаемся дальше", - сказала Ирина.

Украинскую легкоатлетку довели до слез за границей: останавливали на улице и желали победы в войне

Ирину Геращенко довели до слез за границей (instagram.com/gerashchenkoi)

Также она отметила, что Украину поддерживают во всем мире, и это очень заметно.

"Я все же больше была сконцентрирована на самих соревнованиях. Самое главное - что поддержка зрителей мне не мешала, хотя и была очень громкая и классная, но я была вся в себе и своей работе. Все знают и говорят наши лозунги "Слава Украине!", "Героям слава!" - рассказала киевлянка.

Кроме того, даже когда она с коллегами из команды просто гуляла по улицам за рубежом, то останавливались машины и люди поздравляли их и говорили, что Украина обязательно победит в войне.

"Они имели в виду прежде всего победу в войне, которая продолжается в Украине. Это не может не радовать, иногда это даже доводит до слез. Ведь ты понимаешь, что весь мир вместе с тобой, кроме твоих соседей", - добавила она.

Украинскую легкоатлетку довели до слез за границей: останавливали на улице и желали победы в войнеУкраинскую легкоатлетку довели до слез за границей: останавливали на улице и желали победы в войне

Ирину Геращенко довели до слез за границей (instagram.com/gerashchenkoi)

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Ирина Геращенко спорт легкоатлеты
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