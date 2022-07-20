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Українську легкоатлетку довели до сліз за кордоном: зупиняли на вулиці та бажали перемоги у війні

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Середа 20 липня 2022 18:49
Українську легкоатлетку довели до сліз за кордоном: зупиняли на вулиці та бажали перемоги у війні Ірину Геращенко довели до сліз за кордоном (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко на чемпіонаті світу-2022 встановила особистий рекорд. Вона наголосила, що американці довели її до сліз своєю щирою підтримкою в Юджині.

Про це пише Суспільне.

На чемпіонаті вона подолала два метри, і зайняла прикре четверте місце лише через більшу кількість спроб.

Геращенко розповіла, що це вже вдруге стає четвертою на головних стартах року - Ірина зупинилася за крок від п'єдесталу на Олімпіаді-2020.

"Відчувала підтримку кожного присутнього на арені. Але концентрувалася лише на своєму розгоні, на стрибках і на тренері. У принципі, я виклалася на максимум і стрибнула на персональний рекорд. Дуже шкода, що другий рік я четверта на головних літніх змаганнях. Але нічого страшного, ми рухаємось далі", - сказала Ірина.

Українську легкоатлетку довели до сліз за кордоном: зупиняли на вулиці та бажали перемоги у війні

Ірину Геращенко довели до сліз за кордоном (instagram.com/gerashchenkoi)

Також вона зазначила, що Україну підтримують по всьому світу, і це дуже помітно.

"Я все ж таки більше була сконцентрована на самих змаганнях. Найголовніше - що підтримка глядачів мені не заважала, хоча і була дуже гучна і класна, але я була вся в собі і своїй роботі. Всі знають і говорять наші гасла "Слава Україні!", "Героям слава!" - розповіла киянка.

Окрім того, навіть коли вона з колегами з команди просто гуляла вулицями за кордоном, то зупинялися машини і люди вітали їх та казали, що Україна неодмінно переможе у війні.

"Вони мали на увазі перш за все перемогу у війні, яка триває в Україні. Це не може не радувати, іноді це навіть доводить до сліз. Адже ти розумієш, що весь світ разом з тобою, окрім твоїх сусідів", - додала вона.

Українську легкоатлетку довели до сліз за кордоном: зупиняли на вулиці та бажали перемоги у війніУкраїнську легкоатлетку довели до сліз за кордоном: зупиняли на вулиці та бажали перемоги у війні

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Ірина Геращенко спорт легкоатлеты
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