Умер легендарный советский ведущий и диктор

Зрителям он запомнился по передачам "Время" и "Голубой огонек"

В пятницу, 1 февраля, на 82-м году скончался легендарный телеведущий и диктор Центрального телевидения СССР Евгений Суслов. Об этом сообщила его коллега Алла Данько на своей странице в социальной сети Facebook.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года. После школы поступил в Бауманский институт, но окончил его. В 1962 году он прошел конкурсный отбор на вакансию диктора Центрального телевидения.

Диктор Евгений Суслов. Кадр программы "Время".

Так началась его карьера на телевидении, которая продолжалась почти 30 лет. Он был ведущим программы "Время", комментировал демонстрации СССР, а также военные парады ко Дню победы. Был телеведущим многих известных развлекательных программ, вел знаменитые "Голубые огоньки".

В 1984 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР. После выхода на пенсию жил в Москве.

В последние годы Евгений Суслов много и тяжело болел. Именно болезнь оборвала жизнь легендарного диктора.

Отпевание состоится в понедельник в Москве в Елоховском соборе.

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