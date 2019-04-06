Умер ученый, который перевернул всю науку

Сидней Бреннер, биолог, нобелевский лауреат, который помог определить природу генетического кода, умер 5 апреля в Сингапуре. Ученый также сделал множество открытий, которые помогли раскрыть особенности развития организмов, таких как апоптоз. На момент смерти исследователю было 92 года. О кончине легендарного ученого, который смог перевернуть научный мир рассказывает NYTimes.

Причина смерти, а также другие обстоятельства его кончины не сообщаются.

Бреннер сделал существенный вклад в раскрытие триплетного кода трансляции белка. В ходе эксперимента вместе с выдающимся английским физиологом Фрэнсисом Криком они открыли мутации сдвига рамки. Это обеспечило в дальнейшем раскрытие генетического кода. Остроумный, разносторонний ученый, доктор Бреннер был центральной фигурой в "Золотом веке" молекулярной биологии, который начинался с открытия структуры ДНК в 1953 году до середины 1960-х годов.

После этого Бреннер сфокусировался на биологии Caenorhabditis elegans как модельного организма для исследования биологии развития, включая нейрональное развитие. Он выбрал этого миллиметрового почвенного червя в качестве модели благодаря простоте его анатомии, легкости выращивания в больших количествах и, самое главное, потому что он оказался исключительно подходящим для генетического анализа.

Сидней Бреннер умер (фото: nytimes.com)

За последние исследования Сидней Бреннер вместе с Робертом Хорвицем и Джоном Салстоном в 2002 году получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине "За открытия в области генетического регулирования развития человеческих органов". Его Нобелевская лекция называлась "Природный дар науке" и была посвящена скромной нематоде, которая помогла раскрыть многие особенности развития организмов, такие как апоптоз. Последние годы жизни работал в Агенстве по науке, технологии и исследованиям (A*STAR) в Сингапуре.

За всю научную карьеру Бреннер получил более 22 наград, орденов и премий.

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