Умерла звезда сериала "Твин Пикс"

Пегги Липтон, звезда сериала "Твин Пикс", умерла в воскресенье, 12 мая в своем доме в окружении близких людей. Как сообщается, бывшая модель и актриса Пегги Липтон страдала от онкологического заболевания, с которым она боролась долгое время. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Известно, что актриса умерла дома, в окружении близких людей.

"Она закончила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц. Мы счастливы за каждый момент, проведенный вместе с ней", — говорится в официальном заявлении родных Пегги Липтон.Будущая актриса и модель родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. Пегги начала свою модельную карьеру в возрасте 15 лет, а уже в 19 лет дебютировала в ее первом сериале. В 1971 году она получила "Золотой глобус" в номинации лучшая женская роль в телесериале "Отряд "Стиляги".

Пегги Липтон умерла – причина смерти и биография звезды Твин Пикс (фото: кадры из сериала "Твин Пикс")

В 1974 году Липтон вышла замуж за музыкального продюсера Куинси Джонса и оставила карьеру, чтобы заняться воспитанием детей. После она развелась супругом и решила возобновить работу в кино. В 1989 году Пегги Липтон снялась в культовом сериале "Твин Пикс", исполнив роль Нормы Дженнингс (владелица кафе RR).

В последние годы жизни артистка продолжала сниматься в кино. Липтон появилась в эпизодических ролях в "Однажды в Риме", "Собачья жизнь", "Шпионка", "Столкновение", а также в продолжении сериала "Твин Пикс", вышедшем в 2017 году.

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