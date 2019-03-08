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Усик снова оконфузился: фанаты в недоумении

STYLERПерсоны    08.03.2019 - 12:44
Усик снова оконфузился: фанаты в недоумении
Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Александр Усик в очередной раз "попал под раздачу"

Александр Усик, написавший ранее поздравительный пост с 23 февраля, поздравил украинок с 8 марта. Правда, его пост и сейчас многие поклонники посчитали, мягко говоря, странным. Это стало причиной десятков возмущенных комментариев под публикацией знаменитого украинского боксера, посвященной Международному женскому дню.

Дело в том, что Усик хоть и написал в Instagram слова: "Девочки, с 8 марта", но подкрепил к посту фото, на котором кроме милого изображения мальчика и девочки есть такие строки: "Любить боксера - это гордость, забыть боксера - это подлость, а быть с боксером - это честь, ведь не у каждой девушки он есть!"

Усик снова оконфузился: фанаты в недоумении

Скриншот (instagram.com/usykaa)

Таким образом, многие фанаты спортсмена не до конца поняли: Усик поздравил женщин с праздником, или похвастался тем, что он боксер и как его жене повезло с ним?

Вот лишь малая часть комментариев, оставленных под постом возмущенными подписчиками Александра:

  • Себя поздравил?
  • И себя похвалил и девочек поздравил. Многозадачность...
  • Скромняга...
  • Больше себя поздравил, чем девушек.
  • Далеко не все боксеры хорошие.
  • Отлично себя поздравил, Саня.
  • Це привітання з 8 березня чи про те, як добре з боксером бути?
  • Вроде как и с 8 марта поздравил, а восхвалил себя.

Но многие женщины-комментаторы просто поблагодарили боксера за внимание и теплые слова.

Тем временем переговоры о бое между Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным находятся на завершающей стадии.

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