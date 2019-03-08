Усик снова оконфузился: фанаты в недоумении

Александр Усик в очередной раз "попал под раздачу"
Александр Усик, написавший ранее поздравительный пост с 23 февраля, поздравил украинок с 8 марта. Правда, его пост и сейчас многие поклонники посчитали, мягко говоря, странным. Это стало причиной десятков возмущенных комментариев под публикацией знаменитого украинского боксера, посвященной Международному женскому дню.
Дело в том, что Усик хоть и написал в Instagram слова: "Девочки, с 8 марта", но подкрепил к посту фото, на котором кроме милого изображения мальчика и девочки есть такие строки: "Любить боксера - это гордость, забыть боксера - это подлость, а быть с боксером - это честь, ведь не у каждой девушки он есть!"
Скриншот (instagram.com/usykaa)
Таким образом, многие фанаты спортсмена не до конца поняли: Усик поздравил женщин с праздником, или похвастался тем, что он боксер и как его жене повезло с ним?
Вот лишь малая часть комментариев, оставленных под постом возмущенными подписчиками Александра:
Но многие женщины-комментаторы просто поблагодарили боксера за внимание и теплые слова.
Тем временем переговоры о бое между Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным находятся на завершающей стадии.