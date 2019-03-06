Никакого коммунизма: украинцы рассказали, что думают о 8 марта

Фото: 8 марта в Украине (коллаж РБК-Украина)

Styler поинтересовался у киевлян, что они думают о Международном женском дне и спросил их, стоит ли оставить 8 марта выходным днем

8 марта – день, который много украинцев - и женщин, и мужчин, считают праздником весны, цветов и хорошего настроения.

Накануне праздника Styler спросил у киевлян, как они относятся к этому празднику, стоит ли оставить этот день выходным, как они празднуют Международный женский день и празднуют ли вообще.

Как оказалось, большинство опрошенных положительно относятся к 8 марта. Так, все опрошенные мужчины будут, как и в предыдущие годы, поздравлять женщин с праздником, но часть из них еще не определилась, что именно будет дарить.

Практически все опрошенные женщины считают, что 8 марта – это праздник весны, хорошего настроения, праздник цветов. Ни для одного из опрошенных этот день не имеет коммунистического окраса. Так, один из мужчин убежден, что Международный женский день давно не имеет никаких ассоциаций с коммунизмом.

"Вы хотите, чтобы я вспоминал бабу Клару, бабу Розу Люксембург? Абсолютно, это типичное проявление советских атавизмов!" - убежден мужчина.

Немало людей готовят к 8 марта праздничный стол. Например, с тортом и шампанским. Для большинства это приятный повод для хорошего настроения и положительных эмоций.

Видео: Коммерция или праздник весны? - что украинцы думают о 8 марта (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

Однако 8 марта – это еще и коммерция, когда цены на цветы и другие подарки завышают в несколько раз, уверены некоторые киевляне.

"8 марта – это просто коммерция. Просто это такая традиция, и надо поздравлять. Даже когда покупать цветы, то они стоят дороже. Женщины – это божьи создания, и их мы должны поздравлять их каждый день, каждое утро. А так, делать отдельный день какой-то... Очевидно, что это сделано для того, чтобы просто дороже продать какие-то подарки", - убежден один из мужчин.

"Много не надо поздравлений, а только цветочек, поцелуй, и этого хватит! Мы с мужем вместе уже 57 лет, и мы все время так и делаем: как только 8 марта, тюльпаны у меня на столе", - прокомментировала женщина.

Также только один из опрошенных предложил в этот день не делать выходного. Другие согласились с мнением, что 8 марта все-таки надо оставить выходным днем.

Напомним, ранее о 8 марта эмоционально высказалась знаменитая украинская писательница Оксана Забужко.

Также Лариса Ницой заинтриговала своим заявлением о 8 марта и предложила сделать этот день сугубо украинским праздником цветов.