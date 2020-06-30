Уволенная после интим-скандала чиновница в купальнике объявила про создание своей партии

Александра Клитина, бывшая заместитель министра инфраструктуры Владислава Криклия, которую после громкого интим-скандала уволили с должности в ноябре 2019 года, объявила про создание своей партии.

Клитина сделала свое заявление очень неординарно. Она появилась перед камерой в одном только купальнике, который продемонстрировал прелести 38-летней чиновницы.

По словам, Александры, такое решение она приняла для того, чтобы остановить "политических проститутов", которые считают, что "если у них есть что-то в штанах, то этого достаточно для успеха".

Партия, по задумке Клитиной, будет называться "Украина против коррупции".

"Я решила бороться самостоятельно, потому что на этих идиотов точно надежды нет. Женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы", - заявила она.

Упомянула Клитина и своего экс-шефа Владислава Криклия, который не только ее уволил, "но и облил грязью так, чтобы она никогда не пришла в себя, потому что мешала им воровать с Укрзализныци".

Александра Клитина решила создать свою партию (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Напомним, что Александру Клитину уволили после громкого скандала, который последовал за обнародованием фрагмента разговора народных депутатов от "Слуги народа". В них отмечалось, что Клитина якобы "получила свою должность через постель".

Интересно, что экс-чиновница после увольнения занимает должность советника главы Госкосмического агентства.

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