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Вакарчук пишет музыку к фильму Сенцова: что это будет

STYLERПерсоны    05.02.2019 - 16:48
Вакарчук пишет музыку к фильму Сенцова: что это будет
Коллаж РБК-Украина

Картина получит название "Номера"

Святослав Вакарчук, который недавно сделал заявление об украинцах, в компании с другими участниками группы "Океан Ельзи" пишет музыку к фильму "Номера" по пьесе украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в России.

Как написал в своем Twitter-аккаунте артист, режиссером картины выступит Ахтем Сеитаблаев. Над музыкальным сопровождением к ленте Вакарчуку помогают работать саундпродюсер и клавишник ОЕ Милош Елич, а также гитарист "океанов" Владимир Опсеница.

"Рабочий процесс. Вместе с Милошем и Владом создаем музыку к фильму Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера", - написал Вакарчук.

Вакарчук пишет музыку к фильму Сенцова: что это будет

Скриншот поста (twitter.com/s_vakarchuk)

Пользователи уже с нетерпением ждут не только музыку к фильму, но и саму картину.

"Я с нетерпением жду нового фильма и великолепной музыки. Удачи с этим", - написал один юзер.

Напомним, недавно Вакарчук заявил, что не планирует поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты.

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