Раньше было не так: Вакарчук сделал заявление о украинцах (видео)

Видео: YouYube/Телеканал ZIK

Незадолго до Революции достоинства украинский музыкант и вероятный кандидат в президенты, который так им и не стал, Святослав Вакарчук заявлял, что украинцы - свободолюбивый народ, у которого отобрали любовь к свободе выбора. Он убежден, что сегодня значительная часть украинцев болеет за судьбу государства и понимает всю важность выборов.

"Раньше было не так", - сказал Вакарчук в интервью.

Между 2013 и 2014 годами произошла Революция Достоинства, которая изменила страну. Теперь, считает музыкант и общественный деятель, что сознательная часть украинцев сейчас болеет за судьбу страны и Революция - это замечательный старт, которая показала, что изменения все-таки происходят.

Он также отметил, что активисты и волонтеры определенным образом влияют на свое окружение. Следовательно, если бы этих людей было не 15%, а 5%, то ситуация была бы втрое хуже.

Многие пользователи сети раскритиковали музыканта и общественного деятеля за нежелание стать тем, кто может изменить страну. Они пишут, что он "испугался" и вообще говорит "ни о чем".

"Он философствует, почти как господин Ющенко. Умный и порядочный человек, но для лидера нации этого мало", - отметил Александр Деркач.

"Он читает с суфлера", - написал Taras Dnister.

"Почему не исполнял обязанности депутата, когда избрался в парламент?" - вспомнил Сергей Тімков.

"Струсил, Славик..." - укорил Сергей Лунга.

"Поговорим о том, о сем - ни о чем..." - заметила Alena Petrenko.

Скриншот комментариев: facebook.com/telekanalZIK

Есть и такие, кто поддерживают Святослава и жалеют, что он не решился баллотироваться.

"Нашелся мудрый человек, который не стал своим кандидатством дробит патриотическое движение, а наоборот хочет объединить", - похвалила музыканта Kosuta Irina.

"Да! Вакарчук умный, порядочный. Он может быть лидером нации. Но, к сожалению, мы не на его уровне, он выше нас. Нам надо еще много пройти, учиться, заслужить, понять такую личность", - заметила Галина Golik.

"Хотелось бы увидеть Вакарчука президентом", - пожалела Halyna Stashkiw.

Скриншот комментариев: facebook.com/telekanalZIK

Кое-кто считает, что Вакарчук просто "выбрал долгий путь в политике" и он когда-нибудь в будущем таки решится пойти в большую политику.

"Зарубежное образование дает о себе знать. Выбрал долгий путь в политике. Значит взвешенный и мудрый человек", - высказала мнение Ruslana Vasylyshyn.

Напомним, Святослав Вакарчук официально заявил, что не будет поддерживать ни одного кандидата в президенты Украины на мартовских выборах в 2019 году.

Кстати, в сети после заявления Вакарчука о том, что он не будет баллотироваться в президенты, появилось очень много фотожаб.