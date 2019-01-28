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Святослав Вакарчук стал героем забавных фотожаб

STYLERЖизнь    28.01.2019 - 22:14
Святослав Вакарчук стал героем забавных фотожаб
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Такими веселыми фотожабами пользователи отреагировали на политические амбиции музыканта

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук, который заявил о том, что он не будет баллотироваться в президенты на выборах в этом году, вызвал бурное обсуждение в сети. Кроме того, на лидера группы "Океан Ельзы" пользователи сети сделали много забавных фотожаб, связанных с его политической карьерой.

Фотожаба про джинсы, появилась после того, как Вакарчук заявил, что сейчас в джинсах он может сделать больше для страны, чем если оденет галстук.

 

Фото с соцсетей

Напомним, что о своих политических намерениях лидер группы "Океан Ельзы" заявил во время визита в Украинский институт в Лондоне. При этом пользователи сети разделились на тех, кто поддержал Вакарчука и тех, кто против его политических амбиций.

Ранее сообщалось, что Вакарчук отреагировал получение томоса об автокефалии. Музыкант признался, что получение томоса для Православной церкви Украины - историческое событие, которое имеет далекие последствия.

Мы также сообщали о том, что Вакарчук рассказал о своем пребывании в США и обучении в Стэнфодском университете. 

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