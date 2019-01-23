В защите или нападении?: сеть обсуждает заявление Вакарчука

Пользователи сети разделились на тех, кто поддерживает Вакарчука и тех, кто против его политических амбиций
Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук взбудоражил сеть своим заявлением о том, что он идет в политику.
О своих политических амбициях лидер группы "Океан Ельзы" сообщил во время пребывания в Украинском институте в Лондоне.
Вакарчук заявил, что он не хочет быть президентом, но хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц.
Пользователи сети мгновенно прокомментировали эту новость.
"В защите или в нападении? Главное получить "корочки" депутата ВР", - написал Anatolij Avramenko.
"Еще один "Зеленский", - написал Andrew Vas.
"А Поплавский? А Винник? Они идут?", - прокомментировала Anet Trukhan.
"Кроме того, что Слава Вакарчук певец и композитор он еще является гражданином Украины и понятна его позиция не быть равнодушным к судьбе своей Родины", - отметила Арина Гажур.
Скриншот с Facebook
"Еще один решил зашкварится? Так Зеленского не жалко, он и комиком был никудышным. А этого жаль, потому что люблю его песни и уважаю как человека", - написал Alex Raven.
"Вакарчук умный человек, закончил не одно высшее образование то почему ему не идти в политику. Чем больше зайдет новых талантливых молодых людей в ВР тем быстрее вытеснят постсоветских б/у коммунистов", - прокомментировала Елена Щетенская.
"Добро пожаловать в команде боксера, клоуна и других профи", - отметил Vitaliy Illiashenko.
Скриншот с Facebook
"Технический кандидат против Зеленского", - написал Андрей Любарец.
"Если соберет хорошую команду, то на следующих выборах у него будет шанс. Не сейчас", - отметила Viktoria Adamyk.
"А чего убежал с политики раньше?", - прокомментировал Maksym Lozynskyj.
Напомним, что Вакарчук прокомментировал получение томоса. По его словам, это историческое событие с далекими последствиями.
Ранее сообщалось о том, что Вакарчук высказался о создании Украинской поместной автокефальной православной церкви.