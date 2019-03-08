Весна обязательно победит: Юлия Тимошенко поздравила украинок с 8 марта

Юлия Тимошенко (фото: ba.org.ua)

Юлия Тимошенко написала трогательный пост про Международный женский день

Юлия Тимошенко считает, что женщина - это та сила, которая несет в жизнь мир, красоту и добро. Именно то, чего так не хватает нам сегодня. Об этом говорится в поздравлении лидера "Батькивщины" по случаю 8 марта, которое политик обнародовал в своем Facebook.

"По моему убеждению, женщин должно быть больше везде. В политике, в системах управления, в представительных органах, в общественной работе", - отметила кандидат в президенты.

Политик подчеркнула, что как и у многих украинцев, у нее 8 марта ассоциируется не с советским официозом, а прежде всего - с весной, обновлением, теплыми поздравлениями и хорошим настроением. Это светлый и хороший день.

"Нынче празднику 8 марта и в Украине и в мире придают нового значения и смысла. Этот день должен напоминать о правах женщин. И это правильно. Мы, женщины, имеем такие же права, как и мужчины! Но очень часто нагружаем себя только обязанностями", - констатировала Тимошенко.

Скриншот поста (facebook.com/YuliaTymoshenko)

По ее мнению, еще один лишний раз пожелать "нашим лучшим в мире женщинам" весны, любви, красоты и счастья точно не помешает!

"Весна обязательно победит!" - подытожила Тимошенко.

Ранее Тимошенко спела "Червону руту" в музее Ивасюка.