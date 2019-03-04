Духовный гимн нации: Юлия Тимошенко спела "Червону руту" в музее Ивасюка

Юлия Тимошенко (фото: ba.org.ua)

4 марта Владимиру Ивасюку исполнилось бы 70 лет

Юлия Тимошенко назвала "Червону руту" Владимира Ивасюка духовным гимном нации, песней ее души, ее большого сердца. Об этом кандидат в президенты написала на своей странице в Facebook по случаю 70-летия великого украинского Мастера.

"Сегодня Владимиру Ивасюку исполнилось бы 70 лет. Но ему - тридцать. Навсегда", - отметила она 4 марта, посетив в рамках всеукраинского предвыборного тура музей Владимира Ивасюка в Черновцах.

Юлия Тимошенко (фото: ba.org.ua)

По словам лидера "Батькивщины", тоталитарная советская власть знала, кого убивать.

"Она целила прямо в душу народа. Она чувствовала, откуда подстерегает опасность на нее. Она видела и слышала, в каких словах и мелодиях нация прячет свою силу", - отметила кандидат в президенты.

Чтя память Владимира Ивасюка, Юлия Тимошенко отметила, что "Червона рута" способна пробудить в человеке самое лучшее и самое великое.

"Есть официальные песни, гимны и марши, которые прославляют государство, пафосно зовут к бою и подвигу. А есть духовный гимн нации, песня ее души, ее большого сердца. Песня всей Украины. Песня невероятной красоты и такой же невероятной экспрессии и силы. Песня, наворачивающая и слезы, и радость, и гордость", - подытожила глава партии.

Червона рута Сегодня Владимиру Ивасюку исполнилось бы 70 лет. Но ему – тридцать. Навсегда... Тоталитарная советская власть знала, кого убивать. Она целилась прямо в душу народа. Она чувствовала, откуда подстерегает опасность на нее. Она видела и слышала, в каких словах и мелодиях нация прячет свою силу... Посетила сегодня в Черновцах музей Владимира Ивасюка. Очень теплое и уютное, бережно сохраненное место. Вещи, фото, воспоминания и воспоминания. Мне же пришло в голову такое. Есть официальные песни, гимны и марши, которые прославляют государство, пафосно зовут к бою и подвигу... А есть духовный гимн нации, песня ее души, ее большого сердца... Именно такая бессмертная «Червона рута». Песня всей Украины. Песня невероятной красоты и такой же невероятной экспрессии и силы. Песня, наметайте и слезы, и радость, и гордость. Песня, способная пробудить в человеке лучшее и величайшее. «Червона рута»... Это наша песня. Потому что «ты у меня единственная, только ты, поверь»... Это и про любимую, и про маму, и про Украину... Светлая память вам, великий Мастер! Спасибо Вам! Опубликовано Юлией Тимошенко Понедельник, 4 марта 2019 г.

Тимошенко спела "Червону руту" (видео: facebook.com/YuliaTymoshenko)

Ранее Тимошенко призвала демократических кандидатов в президенты объединиться.