Возможно, я уже: Козловский сделал громкое заявление

Козловский намекнул поклонникам, что в его жизни произошли серьезные изменения

Виталий Козловский, украинский певец, который попал в немилость у украинцев за свое выступление в России, сделал неожиданное заявление о своей личной жизни.

Козловский накануне 8 марта дал небольшое интервью, в котором рассказал о том, что происходит на данный момент в его личной жизни. Он признался, что ранее открыто рассказывал о своих отношениях и это принесло ему только вред.

"Было время, когда я открыто говорил о личном, показывал, рассказывал. Но в итоге публичность, обложки и красные дорожки стали "проклятием" и началом конца", - сказал артист и напомнил историю со своей девушкой Раминой, которой он сделал предложение, но потом помолвка была расторгнута, а его самого раскритиковали фанаты.

Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Козловский сообщил, что теперь он старается не афишировать свою личную жизнь и намекнул, что возможно уже связал себя узами брака.

"Я сделал выводы и пришел к банальной, но очевидной истине: счастье любит тишину. Поэтому на вопросы журналистов о личном я пока ничего не отвечаю. Могу сказать только одно — я сейчас очень счастлив. И, возможно, уже женат, просто до поры до времени не хочу впускать посторонних в свою семью", - добавил певец.

Напомним, ранее мы писали о том, что поклонники заподозрили, что у Козловского появилась новая девушка.

А также рассказывали о том, что Виталий Козловский обратился к поклонникам.