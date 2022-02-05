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"Я выжила, а он - умер": Звезда "Лисапетного батальона" рассказала о страшной потере из-за COVID–19

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 11:32
"Я выжила, а он - умер": Звезда "Лисапетного батальона" рассказала о страшной потере из-за COVID–19 Фото: COVID–19 унес жизнь любимого Натальи Фалион (instagram.com/nataliafalion)
Автор: Styler

Солистка украинской группы "Лисапетный батальон" и народная любимица Наталья Фалион призналась, что переболела коронавирусом. Женщине удалось справиться с болезнью, а вот ее любимого человека не стало.

О страшной потере в семье артистка рассказала в интервью "КП в Украине".

По ее словам, любимого мужчины по имени Сергей не стало осенью 2021 года. До этого пара была вместе четыре счастливых года.

"Мы заразились коронавирусом. Я выжила, а Сергей умер от коронавируса 30 сентября. Так что не все так просто. Я держусь. Люблю себя за то, что умею держаться", - заявила Наталья.

&quot;Я выжила, а он - умер&quot;: Звезда &quot;Лисапетного батальона&quot; рассказала о страшной потере из-за COVID–19

Наталья старается не падать духом и спасается творчеством (instagram.com/nataliafalion)

Фарион признается, что тяжело переносит потерю любимого. Ее спасает творчество, но женщине очень непросто оставаться одной.

"У меня тяжелые ночи, я плохо сплю. Мысли нельзя прогнать. Если бы можно было просто шторку закрыть! Но нахожу себе занятие, все время стараюсь быть в движении, у меня всегда многолюдно", – рассказала Наталья.

После похорон Сергея какое-то время звезда "Лисапетного батальона" жила у дочери в Киеве, а потом вернулась в родное село.

Напомним, что ранее стало известно о диагнозе украинской певцы Милы Нитич – артистка слегла с Омикроном.

К слову, Камалия подхватила флурону - одновременном заразилась коронавирусом и гриппом.

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