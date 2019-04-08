Запрещенная в Украине звезда угодила в больницу: что случилось

Настя Ивлеева попала в больницу (фото: коллаж РБК-Украина)

Настя Ивлеева была госпитализирована

Запрещенная в Украине звезда Настя Ивлеева угодила в больницу с переломом. Девушка повредила большой палец на левой руке. Фотографию загипсованной кисти она показала в Instagram-stories, передают росСМИ.

Еще недавно по интернету ходили слухи о том, что Ивлеева употребляет наркотики, из-за чего несколько раз срывались съемки "Туристической полиции". Мол, сериал не удалось доснять вовремя из-за того, что Ивлеева постоянно пропадает и задерживает выпуски программы.

Однако гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия вступился за артистку и заявил, что Настя все трудовые обязательства выполняет в срок, а данная информация является глупой выдумкой.

Фото: (instagram.com/_agentgirl)

Как только разобрались с одной проблемой - случилась новая неприятность: девушка была доставлена в травмпункт с переломом. Комментировать данную ситуацию она не стала.

Надо отметить, что Настя Ивлеева уже не первая звезда, которая с подобной травмой попала к врачу. Недавно с переломом попал в больницу Дима Билан, из-за которого ему пришлось отменить несколько концертов.

Напомним, что Майкл Щур эпично потроллил Ивлееву. Блогерша и тревел-ведущая рассказала Дудю в интервью о размере мужского достоинства, который она считает недопустимым. Это и стало причиной насмешек.

Мы писали о том, что бойфренда Ивлеевой, скандального российского рэпера Елджея также вытурили из Украины, правда он таки успел "собрать" на концерте в Киеве.

А также сообщалось, что на Ивлееву и Дудя подали в суд, чтобы защитить Путина. Истца обидело выражение блогерши о президенте РФ "Ты не за@бався?"