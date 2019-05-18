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Зарубежные СМИ опозорились с "двойником" Верки Сердючки: все детали

STYLERПерсоны    18.05.2019 - 14:13
Зарубежные СМИ опозорились с "двойником" Верки Сердючки: все детали
Верка Сердючка на Евровидение 2019 попала в скандал с зарубежным изданием (фото: instagram.com/v_serduchka)

Верка Сердючка отреагировала на фотографию ее двойника

Верка Сердючка на Евровидение 2019 попала в скандал с зарубежным изданием The Sun, которое опубликовало статью об украинской звезде. На заглавный снимок журналисты поставили фотографию фанатки Верки Сердючки. Сам Андрей Данилко, который представляет на международном конкурсе Украину, разоблачил статью и разместил снимок в своем профиле в Instagram.

Украинскую звезду Верку Сердючку, которая уже сегодня, 18 мая, зажжет сцену "Евровидения-2019", перепутали с фанатом. На это отреагировала Верка Сердючка:

"Дорогой The Sun! Не могли бы вы проверять фото, которые вы публикуете? Это не Верка Сердючка на фото. Это фанатка в самодельном костюме. Спасибо! И мы тоже вас любим!" - написала на официальной странице звезда.

Зарубежные СМИ опозорились с &quot;двойником&quot; Верки Сердючки: все детали

Верка Сердючка на Евровидение 2019 попала в скандал с зарубежным изданием (фото: instagram.com/v_serduchka)

Однако зарубежное издание никак не прокомментировало свою ошибку и даже не извинилось за случившееся недоразумение.

Ранее мы писали, что Сердючку разозлили фанаты на Евровидении.

До этого сообщалось, что стали известны подробности выступления Мадонны на Евровидении 2019.

Также мы писали, что на Евровидении встретились легендарные участники конкурса (фото).

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