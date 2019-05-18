Зарубежные СМИ опозорились с "двойником" Верки Сердючки: все детали

Верка Сердючка на Евровидение 2019 попала в скандал с зарубежным изданием (фото: instagram.com/v_serduchka)

Верка Сердючка отреагировала на фотографию ее двойника

Верка Сердючка на Евровидение 2019 попала в скандал с зарубежным изданием The Sun, которое опубликовало статью об украинской звезде. На заглавный снимок журналисты поставили фотографию фанатки Верки Сердючки. Сам Андрей Данилко, который представляет на международном конкурсе Украину, разоблачил статью и разместил снимок в своем профиле в Instagram.

Украинскую звезду Верку Сердючку, которая уже сегодня, 18 мая, зажжет сцену "Евровидения-2019", перепутали с фанатом. На это отреагировала Верка Сердючка:

"Дорогой The Sun! Не могли бы вы проверять фото, которые вы публикуете? Это не Верка Сердючка на фото. Это фанатка в самодельном костюме. Спасибо! И мы тоже вас любим!" - написала на официальной странице звезда.

Верка Сердючка на Евровидение 2019 попала в скандал с зарубежным изданием (фото: instagram.com/v_serduchka)

Однако зарубежное издание никак не прокомментировало свою ошибку и даже не извинилось за случившееся недоразумение.

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