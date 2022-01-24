"Завалю тебя или папу": Огневич показала безумца, который угрожает ей расправой, и попросила о помощи

Злата Огневич неоднократно рассказывала о настойчивом преследователе , который не дает ей проходу. Певица жаловалась, что мужчина ведет себя агрессивно, а полиция слабо реагирует на ее жалобы и заявления – беззащитная девушка не знает как себя обезопасить и живет в постоянном страхе. И вот, артистке удалось снять на камеру мужчину по имени Вадим Лебедь, который на видео угрожает ей и ее семье.

На видео видно, как мужчина за рулем иномарки поровнялся с машиной Огневич и в открытое окно выкрикивает угрозы. Он требует, чтобы певица больше не светилась на телевидении и заявляет, что ей не поможет полиция.

"В следующий раз увижу по телевизору, я тебя завалю, поняла на***, или папу, поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты чудишь, ерундой занимаешься. Кого ты пугаешь, девочка?" – в агрессивном тоне обратился мужчина к певице.

Злата Огневич устала бояться безумного преследователя (фото: instagram.com.zlata ognevich)

В конце ролика к машине преследователя певицы подходят охранники и опрашивают мужчину. Воспользовавшись ситуацией, Злата смогла закрыть тонированное окно авто и сообщила, что вскоре за ней выйдут, чтобы забрать.

Осторожно, видео содержит нецензурные выражения, 16+

Опасаясь за свою жизнь, артистка решила поделиться наболевшим с поклонниками и привлечь внимание правоохранителей и властей к своей давней проблеме, ведь мужчина ходит за ней по пятам около 3 лет.

"В данной ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год (уже больше 3-х лет) преследует неадекватный мужчина, и никто за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает свои преследования, которые участились в последнее время…." - пожаловалась испуганная звезда.

Она добавила, что обнародованное видео - это не пиар и не развлечение, просто певица устала молчать и бояться, поэтому вышла в публичное пространство со своей проблемой.