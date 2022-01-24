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Жена Виктора Павлика в платье с пикантными разрезами умилила фото с подросшим сыном

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Понедельник 24 января 2022 13:55
Жена Виктора Павлика в платье с пикантными разрезами умилила фото с подросшим сыном Виктор Павлик и его жена с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Екатерина Репяхова провела новогодние праздники в Буковеле – вместе с мужем Виктором Павликом, сыном Мишей и мамой она отправилась на популярный горнолыжный курорт. Пока певец работал и выступал, его супруга проводила время на склонах, каталась на лыжах, много гуляла с ребенком на свежем воздухе и дегустировала местную кухню. К слову, жена артиста осталась недовольна ценами в Буковеле.

Вернувшись в Киев, Екатерина успела сняться в новой фотосессии с сыном и показала ее результаты в Instagram.

Молодая мама опубликовала на личной странице несколько фото с сыночком на руках. Молодая мама надела черное облегающее трикотажное платье с пикантными разрезами по бокам. Она гладко уложила волосы назад и выпустила один локон на лицо. В качестве украшений – свисающие серьги-кольца с жемчужиной.

Жена Виктора Павлика в платье с пикантными разрезами умилила фото с подросшим сыном

Жена Виктора Павлика в платье с пикантными разрезами умилила фото с подросшим сыном

Жена Виктора Павлика в платье с пикантными разрезами умилила фото с подросшим сыном

Екатерина Репяхова показала 7-месячного сыночка Мишу (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Просто сильно люблю своего сына. И счастлива, что жизнь мне подарила материнство. Хочется сохранить в памяти каждый момент", - подписала Репяхова милые кадры с малышом.

В разделе Stories она показала бэкстейдж со съемки с мальчиком. В ролике можно увидеть еще несколько образов жены Павлика – в белоснежном платье, похожем на свадебное, а также белом вечернем платье-футляре без бретелей и пиджаке в тон.

Кроме того, Екатерина сообщила что открывает собственное дело и сама не верит в то, что это происходит в действительности. Репяхова отправилась на поиски подходящего помещения, а также заявила, что ищет хорошего дизайнера интерьеров.

Жена Виктора Павлика в платье с пикантными разрезами умилила фото с подросшим сыном

Жена Виктора Павлика в платье с пикантными разрезами умилила фото с подросшим сыном

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассказывала, как боролась с алкогольной зависимостью Виктора Павлика.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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