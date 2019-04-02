ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В жизни главного холостяка Украины внезапные изменения: что произошло

STYLERПерсоны    02.04.2019 - 18:27
В жизни главного холостяка Украины внезапные изменения: что произошло
Никита Добрынин (facebook.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин сообщил, что в его жизни начался новый этап

Холостяк Никита Добрынин, который в четвертом выпуске шоу отправился со своими участницами на Кипр, рассказал о кардинальных переменах в своей жизни. Фото события он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Никита Добрынин рассказал, что он сменил место жительства и показал поклонникам свое новое жилище в Киеве. Однако холостяк признался, что его новая квартира совершенно пустая и в ней практически нет мебели и техники.

"Очередной важный этап моей жизни. День начался с беспорядка-коробок-погрузки-перевозки. И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор. Главное, кровать уже нашел! А так – пустота пространства и куча идей для наполнения", - написал Никита Добрынин и попросил у своих друзей контакты людей и компаний, которые делают красивую мебель и необходимые вещи для дома.

В жизни главного холостяка Украины внезапные изменения: что произошло

Никита Добрынин в новом доме (facebook.com/nikitadobrynin)

В комментариях пользователи отметили, что квартира находится на верхних этажах и пожелали Добрынину счастья в новом жилище. А также намекнули, что в новую квартиру хорошо было бы привести и новую хозяйку.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-участница рассказала всю правду о главном герое шоу Холостяк 9.

А также рассказывали о том, что всплыли интересные подробности о личной жизни главного героя шоу Холостяк 9.

Холостяк 2019: 4 выпуск смотреть онлайн Холостяк 9 второй выпуск: Никита Добрынин сделает "эротический" массаж одной из участниц
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь