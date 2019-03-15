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Холостяк 9: всплыли интересные подробности о жизни главного героя

STYLERТелешоу    15.03.2019 - 12:15
Холостяк 9: всплыли интересные подробности о жизни главного героя
Коллаж РБК-Украина

Никита Добрынин сильно отличается от участников предыдущих сезонов

Никита Добрынин, главный герой девятого сезона проекта Холостяк оказывается уже был ранее связан узами брака. Об этом рассказал ведущий шоу Григорий Решетняк в интервью для "КП в Украине".

Решетняк отметил, что за девять сезонов проекта Холостяк, Никита Добрынин стал первым героем, который ранее уже был женат. При чем ведущий шоу считает, что это совершенно не помешает Холостяку, так как его отношение к женщинам более ответственное.

"Нам в какой-то степени повезло, что он был женат. Ведь это уже совершенно другое отношение к женщинам, девушкам, более ответственное. И самое главное - у Никиты есть понимание, как строить семью, выстраивать отношения со своей любимой. Мне кажется, если мужчина был женат, значит, он уже готов к этому шагу и не боится ответственности. Да, первый раз у него не получилось, не сложилось, и это его история, его жизнь. Но это уже перевернутая страница. Поэтому наше общение основывалось на том, как строить новые отношения. Анализировать, глубоко копаться в прошлом мы не стали, мы просто посмотрели на все со стороны. И его отношение к девушкам будет не таким, нежели вы наблюдали на проекте раньше", - отметил Решетняк.

Он рассказал, что Никита Добрынин – порядочный парень, но с огнем в глазах. Однако Решетняк отметил, что у него также есть изъяны.

"Никита порядочный, правильный парень. Некоторым девушкам кажется, что если порядочный, то слишком спокойный, но это не о Никите. Он порядочный и с огнем в глазах. Еще очень важно, что он - в профессии. Есть много суперменов, которые ничем в жизни не заняты, кроме себя и своего отражения в зеркале. Никита много путешествует, эрудирован, у него широкий кругозор. Он чувствует свою ответственность в общении с девушками, умеет себя с ними вести, не начинает учить жизни, унижать. Мне кажется, он настоящий", - добавил ведущий.

Также он сообщил, что быть главным героем шоу Холостяк на самом деле очень сложно, так как выбрать единственную и не ошибиться – очень тяжело. Решетняк рассказал, что в истории проекта были ситуации, когда главные герои даже плакали.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно про главного героя Холостяк 9 Никиту Добрынина.

А также показывали самые горячие фото красавчика Добрынина.

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