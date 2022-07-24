Золотые стулья и диваны: Камалия вместе с мужем приютила 16 беженцев в своем особняке в Лондоне

Украинская артистка Камалия и ее муж-миллиардер Мохаммад Захур после полномасштабного вторжения России в Украину выехали в имение в Хэмпстеде на севере Лондона. Сейчас они приютили в своем доме 16 украинцев, которые вынуждены были покинуть свой дом.

До войны жизнь Камалии и ее мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура была похожа на реалити-шоу в стиле Кардашьян - частные самолеты, дорогие машины, особняки и собственная конюшня под Киевом. В прессе певицу окрестили "украинской Леди Гагой".

Но 24 февраля все кардинально поменялось - над их домом в Буче начали летать самолеты и ракеты, конюшню практически разрушили - часть лошадей были расстреляны россиянами, остальные погибли от голода во время оккупации.

Камалия 24 февраля была в Украине

Мохаммад вылетел из Украины с детьми за пару дней до начала войны - родители боялись за безопасность девочек, хотя и воспринимали предупреждения о вторжении не очень серьезно и даже с юмором.

Он чувствовал себя немного глупо и переживал, что люди сочтут его трусом, но у них был дом в Лондоне и девочки-близнецы, которых нужно было защитить.

А вот Камалия 24 февраля проснулась утром от взрывов - она понятия не имела, что ей делать и пряталась в подвале вместе с другими украинцами.

Первые дни она находилась в подвале в Киеве и оттуда вела прямые трансляции, звонила, пыталась рассказать своим поклонникам и родственникам в России о том, что происходит в Украине. Ее родные из Москвы сказали, что она занимается пропагандой и что скоро ее освободят от нацистов и все будут жить очень счастливо.

"Когда стало еще хуже и появились российские военные, я сказал Камалии, что она должна бежать. Что ты делаешь в подвале, чего нельзя делать здесь, но в лучших условиях? Мы можем помогать отсюда, из Лондона. Но они придут и убьют тебя, они тебя изнасилуют. Но она хотела остаться и бороться", - рассказал Захур.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А еще через пару дней во время видеосвязи с детьми, девочки услышали рев самолета прямо над домом и начали плакать. Тогда Камалия передумала и решила уехать.

Она взяла машину, подругу с новорожденным малышом и еще четырех детей до 10 лет, два чемодана, небольшое количество ценных вещей и уехала.

До границы с Польшей они ехали четыре дня - дороги были забиты, бензина не хватало. А потом ракеты ударили по Виннице и Камалия начала помогать кому могла - отвозила людей до границы с Польшей, Венгрией и Румынией.

Захур просил бросить машину и ехать в Будапешт, где он ее сам встретит. Признается, что это была его первая самостоятельная поездка за рулем по Европе.

В доме Камалии теперь живут беженцы

Сейчас Камалия вместе с родными в Лондоне - она занимается благотворительностью, дает концерты и помогает беженцам. В их огромном имении в Хэмпстеде сейчас 16 украинцев - друзья, знакомые и еще несколько человек, которых семья приютила и заботится о них.

Журналист The Telegraph рассказывает, что дом Камалии и ее семьи в Лондоне огромен. Повсюду стулья, кресла и диваны - золотые, с леопардами, шезлонги, с бархатом. В одном из комнат он насчитал 56 подушек.

Мохаммад Захур признается, что дом принадлежит ему с 1996 года и сейчас такая роскошь может выглядеть нелепо, но все это было до войны.

"Сегодня важна не роскошь. У 8 миллионов человек теперь нет дома, говорить о роскоши теперь нет смысла. Для нас это больше не роскошь", - говорит Захур.

Он добавляет, что в доме нет свободных комнат и он вместе с женой спит в одной комнате с детьми.

"Большинство из них - это люди, которых мы знаем. Друзья, родственники, а также пара украинок, которых мы спонсировали. В доме больше нет места. Мы отдали все наши комнаты тому, кто придет. Люди спят даже на диванах. Я, Камалия и дети все вместе спали в одной комнате. Мы должны делать все, что в наших силах", - добавляет муж артистки.

Он гордится своей женой и говорит, что Камалия - очень сильная. С 2014 года она перестала выступать в России, перестала общаться с коллегами и начала помогать украинцам. Даже ремонтировала тротуары - брала кирпичи и укладывала их в землю.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А с 24 февраля она перестала говорить на русском языке и говорит везде исключительно только на украинском языке.

Настоящее имя Камалии - Наталья Шмаренкова. Она родилась в семье советского военного в Восточной Сибири. Захур вырос в Пакистане и поступил там в инженерный колледж. В 19 лет он переехал в Украину и начал собственный бизнес.

Никаких истребителей не было

Сейчас он смеется по поводу новостей о том, что купил для Украины два истребителя. Говорит, что узнал об этом из СМИ.

"Это было недоразумение. Камалия в одном из интервью сказала, что Пакистан передал Украине два самолета с гуманитарной помощью. Не знаю, кто и как ошибся, но мне начали звонить банкиры и спрашивать, купил ли я два боевых самолета".

Однако Захур на самом деле участвовал в помощи - он связался с высокопоставленными чиновниками в Пакистане и помог организовать четыре самолета С-130 с гуманитарной помощью.

Война отразилась на бизнесе Захура

Его производство сократилось на 40%, а заполняемость коммерческой недвижимости упала со 100% до 30%. Торговая деятельность остановлена, а убытки сейчас составляют до 5 миллионов долларов в месяц.

Всю торговлю с Россией Захур прекратил полностью. Камалия со своим фондом собирает деньги для детского кардиологического центра. А еще запланированы благотворительные концерты в Германии и Польше - для сбора средств в помощь беженцев.

Мы будем драться голыми руками

Камалия признается, что ее возмущают призывы некоторых стран отказаться от борьбы ради мира. Она не согласна, что нужно приуменьшать храбрость украинцев и отдавать свои земли. Клянется, что украинцы будут драться до последнего и будут останавливать танки голыми руками.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка выражает благодарность Великобритании и признается, что среди всех ужасов думает и о своих лошадях в Буче.

"Русские заняли бучу. Мои лошади были в конюшне. Они застрелили моих лошадей. Мы нашли их в лесу поблизости. Но почему лошади? Вы убиваете украинский народ, потому что ненавидите нас. Но что вам сделали животные? Собаки на улице с пулями. Кошки. Животные. Этого я не могу понять", - говорит певица.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Мама Камалии осталась в Украине

Родители артистки отказались уезжать в безопасное место и остались в Украине. Они смирились и говорят, что они дома и если должны умереть - то только там.

Камалию охватывает чувство вины, что она находится в шикарном имении в Лондоне, и, хотя помогает беженцам, чувствует, что должна быть в Украине. Она хочет быть там и говорить с людьми, помогать.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial