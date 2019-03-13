Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" угодила в тюрьму: что произошло

Коллаж РБК-Украина

За актрису назначили залог в четверть миллиона долларов

Актриса, которая исполняла одну из главных ролей в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки" была арестована из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Актриса Фелисити Хаффман, которая сыграла роль Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки" была арестована ФБР. Выяснилось, что она стала фигуранткой огромного коррупционного скандала. Кроме Хаффман, в нем замешана также актриса Лорин Локлин и еще 48 человек, которые не связаны с шоу-бизнесом и кинематографом.

Фелисити Хаффман заплатила 15 тысяч долларов за то, чтобы ее дочь приняли в один из престижных колледжей. На данный момент актриса арестована и ей назначили залог в размере 250 тысяч долларов.

Фелисити Хоффман (wikimedia.org)

Сотрудники ФБР раскрыли коррупционную схему в сфере образования. Организация Key Worldwide Foundation принимала взносы от родителей детей и якобы проводила подготовку абитуриентов к поступлению в учебные заведения. Однако на самом деле эта организация занималась тем, что устраивала детей в престижные учебные заведения за деньги.

ФБР обнаружила специальный список родителей, для которых поступление ребенка в Джорджтаун, Стэнфорд, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Сан-Диего, Университет Техаса, Йельский университет и другие стоило от 200 тысяч долларов до 6,5 миллионов долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в деле Алены Зайцевой и Геннадия Дронова появилась новая информация об апелляции.

А также рассказывали о том, что приговор Манафорту за налоговое преступление удивил украинцев.