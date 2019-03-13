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Дело Зайцевой: представители суда рассказали новые подробности

STYLERЖизнь    13.03.2019 - 16:59
Дело Зайцевой: представители суда рассказали новые подробности
Алена Зайцева и Геннадий Дронов (facebook.com/politeka.net.ua)

Адвокаты Зайцевой уже начали ознакомление с делом

Алена Зайцева и Геннадий Дронов могут остаться в тюрьме, так как представители защиты пока не подали апелляцию. Пресс-секретарь Киевского районного суда Наталья Бардина сообщила, что ни адвокаты Зайцевой, ни адвокаты Дронова апелляционной жалобы до сих пор не подали, сообщает издание УНН.

Наталья Бардина отметила, что защита Алены Зайцевой уже начала знакомиться с материалами дела, а вот адвокаты Геннадия Дронова, которые ранее заявляли о подготовке апелляционной жалобы, с делом ознакомления так и не начали.

Суд над Геннадием Дроновым и Аленой Зайцевой состоялся 26 февраля 2019 года. Их признали виновными в совершении смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове 18 октября 2017 года. Шесть человек в результате аварии погибли, остальные получили тяжелые физические травмы.

Дело Зайцевой: представители суда рассказали новые подробности

Алена Зайцева и Геннадий Дронов (twitter.com/hromadske_kh)

Судьи огласили приговор и назначили наказание Зайцевой и Дронову в виде 10 лет лишения свободы. Также они не имею права управлять автомобильными средствами в течении трех лет и должны возместить материальный ущерб семьям пострадавших и погибших.

По закону апелляционную жалобу адвокаты могут подать в течении 30 дней после оглашения приговора.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что адвокаты Дронова не согласны с приговором и собираются подавать апелляцию.

А также рассказывали о том, что президента Украины попросили помиловать Геннадия Дронова.

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