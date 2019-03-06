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Новый поворот в деле Зайцевой: адвокат сделал заявление

STYLERЖизнь    06.03.2019 - 20:32
Новый поворот в деле Зайцевой: адвокат сделал заявление
Геннадий Дронов (Фото: УНИАН)

Адвокат Дронова уверен, что может добиться оправдания для своего подзащитного

Адвокат Геннадия Дронова, водителя, который был признан виновным в аварии на улице Сумской, сообщил, что подал апелляционное заявление. Об этом информирует издание "Харьковское измерение".

Адвокат Сергей Перепелица заявил, что намерен обжаловать наказание для своего подзащитного. Он считает, что сможет добиться полного оправдания для Геннадия Дронова.

Отмечается, что апелляционное заявление уже составлено и в нем указывается 30 пунктов. Одна из самых главных претензий – почему судья Виктор Попрас позволил изменить один из пунктов обвинительного акта в ходе судебного разбирательства.

Также указывается претензия в отношении экспертов – каким образом харьковские эксперты установили границы перекрестка и почему их результаты оказались для судьи весомее, чем выводы экспертов из Днепра, которые смогли определить точную скорость движения автомобиля Алены Зайцевой, второй виновной в смертельном ДТП.

Напомним, 26 февраля Киевский районный суд города Харькова признал виновными в ДТП на улице Сумской Геннадия Дронова и Алену Зайцеву. В результате аварии, которая произошла 18 октября 2017 года, погибли шесть человек и еще шесть получили серьезные травмы.

Обоим подсудимым суд назначил 10 лет наказания, лишения права управлять автомобильными средствами на три года и возмещение ущерба родственникам пострадавших.

Напомним, ранее мы писали о том, что в деле о ДТП в Харькове появился новый нюанс о Геннадии Дронове.

А также рассказывали о том, что украинцы взорвали сеть требованием отпустить Дронова.

Дронов преступник или узник совести: юрист дал ответ ДТП в Харькове: в деле Зайцевой неожиданный поворот
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