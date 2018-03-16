Адская лава вулканов и горные термальные источники: сказочная Исландия глазами украинца

Мосты на колесах в Исландии могут передвигать несколько раз в год, а погода здесь меняется каждые 15 минут

Даже для опытных украинских туристов, которые побывали во многих странах, Исландия остается малоизвестной и неисследованной.

Исландия - одна из наименее густонаселенных стран мира. Сейчас тут проживает около 320 тысяч человек. Из-за небольшого количества населения, много исландцев хорошо знакомы между собой. У каждого жителя страны есть свободный доступ к ресурсу Íslendingabók - базы данных, которая очень часто помогает исследовать родословную и обнаружить, что в каком-то из городов живет хоть и дальний, но родственник.

Некоторые считают, что в Исландии - всегда очень холодно. Хотя температура воздуха зимой составляет преимущественно 3-5 градусов мороза. Особая природа и климат не могли не повлиять на образ жизни и привычки местных: исландцы совсем не удивляются тому факту, что общественного транспорта между городами практически нет. Большинство жителей передвигаются на собственных авто. А вода в Исландии настолько чистая, что попадает в краны без всякой фильтрации.

Фото: Сказочные пейзажи Исландии (pixabay.com)

Исландию не случайно называют страной льда и огня: здесь много ледников, а извержение вулканов сопровождается выходом лавы. Ветер здесь может быть таким сильным, что люди едва передвигаются по улицам.

Чтобы подробнее узнать эту уникальную страну, мы обратились к опытному путешественнику и директору туроператора Nordic Travel. По словам Игоря Кучера, про Исландию можно рассказывать очень долго, поэтому мы решили посвятить этой стране не одну, а несколько публикаций.

Сегодня остановимся на теме туризма в Исландию. Сколько стоит поездка из Украины в Исландию? Как лучше добраться в эту страну и какой будет стоимость перелета? Что посмотреть в Исландии? Когда лучше ехать в Исландию? На эти и многие другие вопросы отвечает Игорь Кучер.

“С погодой должно просто повезти”

В большинстве случаев качество отдыха в Исландии зависит от того, какая в этот момент в стране погода, замечает путешественник.

“С погодой должно просто повезти. Преимущественно от этого будет зависеть, будет ли ваше путешествие комфортным и приятным, или вас будут сопровождать сильный ветер и дождь”, - рассказывает Игорь Кучер.

Климат Исландии - холодный морской, но смягчается Северо-Атлантическим течением на южном и западном побережьях. Летом температура воздуха в стране - в среднем +10С. В стране погода в течение дня меняется по несколько раз, порой даже очень кардинально.

Фото: "Дождь может быстро смениться жарой, а ей на смену придет сильный ветер" - Игорь Кучер (Nordic Travel)

"Без рюкзака с одеждой, хотя бы небольшого, я вообще на улицу не ходил, - говорит Игорь. - При выходе из дома утром может быть очень холодно, через 15 минут станет довольно жарко. При быстром потеплении, когда светило солнце и не было ветра, исландцы обычно раздевались до футболок. Некоторые ходили даже в шортах. Мы же, не очень привыкшие к такой погоде, раздевались до легких штурмовых курток. А через полчаса мог начаться сильный ветер, и под куртку надо было одеть еще несколько свитеров и искать в рюкзаке шапку".

Путешественник вспоминает:

"Впоследствии мог пойти дождь, и надо было уже надевать дождевик. Примерно такую переменчивую погоду мы встретили, когда были в Исландии в августе, который считается там самым теплым месяцем года. Однажды я даже немного купался в океане, хотя вода была очень холодной. Но камни на берегу были теплые, поэтому на них можно было спокойно загорать".

“Не нравится погода - подожди 15 минут”

Часто при путешествии по Исландии с погодой должно просто повезти.

“О погоде есть одно популярное исландское выражение. Мне о нем рассказывали исландцы: Не нравится погода - подожди 15 минут. Это значит, что через 15 минут она может стать лучше, или еще хуже, и тогда нынешняя погода покажется не такой уж плохой”, - вспоминает Игорь Кучер. Он добавляет:

“Конечно, можно смотреть прогноз погоды на 10 дней, но никто не гарантирует, что она не изменится. Турист выбирает, как именно ездить по Исландии – против часовой стрелки или по часовой. Это объясняется разницей в погоде в этих частях страны: когда на юге ветер, то на севере – хорошая погода и наоборот. Мы во время путешествия так и делали: ехали на юг, когда дожди были на севере, а потом поменялись местами”, - вспоминает Игорь Кучер.

На случай, когда погода будет плохая, хорошо иметь альтернативные варианты отдыха в Исландии.

“Когда мы разрабатывали свои туры, то отдельно думали про активности людей на случай плохой погоды. Например, в Рейкьявике можно посмотреть Музей китов (Whales of Iceland). Однако самые интересные вещи надо смотреть не в помещении, а снаружи. Есть очень крутые места, но к ним надо пройти. Есть более “попсовые”, где больше толпы людей. Туда можно подъехать на машине”, - объясняет путешественник.

Фото: "Когда на юге страны ветер, то на севере – хорошая погода и наоборот" - Игорь Кучер (Nocdic Travel)

По его словам, если турист едет только в Рейкьявик и больше нигде в Исландии не бывает, впечатление он получит и представление о стране составит, но наиболее интересные места не увидит:

“Можно выехать из Рейкьявика на один день и вернуться потом опять на ночь в город. Так часто делают, потому что с проживанием в Исландии довольно непросто. Об этом подробнее расскажу далее, когда будем говорить о проживании в местных гостиницах”.

“Застали самый сильный ветер в моей жизни”

В интернете можно часто увидеть видео, на которых видно, в Исландии поднимается такой сильный ветер, что люди едва передвигаются по улицам городов.

“Мы застали там самый сильный ветер в моей жизни. Внизу было трудно идти ровно, а на горном хребте меня просто сдувало, и стоять нельзя было. Приходилось прятаться за глыбы камней и передвигаться на четвереньках. Исландцы говорили, что это был ветер 25-30 м/с (хотя подозреваю, что на горе был сильнее). По их меркам, это средней силы ветер. А вот когда 50 м/с, тогда уже опасность. Может и машину сдуть с дороги на ходу”, - вспоминает Игорь.

Видео: Невероятно сильный ветер в Исландии (Youtube канал World Weather Nerd)

Вдоль дороги часто можно увидеть табло, на котором показывает погоду сейчас и в ближайшие часы в ближайших населенных пунктах, поэтому, что даже через несколько километров она уже может быть другая

“В ту ветреную ночь мы ночевали в палатке, удалось найти место за холмом, где ветер был не такой бешеный. А в кемпинге почти все палатки ветром снесло и поломало. Люди просто пересиживали до утра на кухне кемпинга, так как в гостиницах и в домиках мест не было”, - говорит он.

В окружении гор и исландского мха: уникальные термальные источники

Из-за низкой температуры воды в океане (максимум восемь градусов летом - ред.), купаться в океане в Исландии можно совсем недолго. Зато туристам обязательно нужно попробовать купание в термальных источниках. Директор Nordic Travel рассказывает:

"В Рейкьявике есть городской бесплатный пляж, где из-под воды бьют теплые термальные источники. Их в стране очень много, но не все пригодны для купания, потому что в большинстве можно буквально свариться, поскольку в них - температура кипения или немного ниже".

Фото: Знаменитый исландский мох ярко-зеленого цвета (pixabay.com)

"Безопасные источники, где бы они не располагались, узнать легко: к ним всегда ведет специально оборудованная дорожка. А вот опасные места никак не оборудованы. На некоторых источниках есть таблички, которые сообщают: здесь вы купаетесь на свой страх и риск. Эти источники вполне безопасны в плане температуры, но исландцы не хотят брать на себя ответственность за бактериальный микроклимат такого источника. Однако такие таблички совсем не останавливают туристов от купания", - говорит Игорь Кучер. Он добавляет:

"Часто в термальных источниках особенно ощущается запах сероводорода. Это считается полезным, но в меру. Лучше этим не злоупотреблять. К платным источникам несложно добраться, а вот к бесплатным надо либо пройтись пешком по горам, или доехать на джипах или горных автобусах”.

Самая известная термальная купальня недалеко от Рейкьявика имеет название “Голубая Лагуна”. Пользование ей в течение целого дня стоит около 60 евро. Впрочем, есть и другие, вдвое-втрое дешевле купальни. Места в “Голубой Лагуне” надо бронировать заранее, а в другие можно приезжать и без бронирования.

“Резервировать место стоит как минимум за неделю до приезда, если это лето, то есть туристический сезон, - обращает внимание путешественник. - Есть и бесплатные купальни хорошей температуры. В Исландии я купался в двух бесплатных купальнях. К одной из них надо было идти два часа пешком по горам. Другого способа добраться туда нет”.

Фото: Колоритная и яркая природа Исландии (pixabay.com)

Однако удаленность купален и то, что они находятся в горах, многих туристов совсем не пугает. Даже наоборот: туда стремятся добраться много путешественников.

Игорь заметил, что большинство из них - европейцы, которые не боятся преодоления длинных дистанций через горные массивы и обычно любят много ходить. А вот украинцы, по словам Игоря, чаще ленятся проходить такие расстояния и меньше привыкли к экстремальному отдыху.

“Но на самом деле оно того стоит, так как после длительной прогулки мы наконец оказываемся в окружении невероятно красивых гор и знаменитого исландского мха, да и людей рядом будет не так много. В таких термальных источниках атмосфера - совсем другая, не такая коммерческая и намного приятнее, чем в платной купальни. Сидят люди из разных стран, знакомятся, общаются. В купальнях обычно довольно мелко, воды – по колено, максимум по пояс. В некоторых из них время от времени надо переползать с места на место, потому что из-под земли иногда начинает идти горячая вода с пузырьками воздуха".

Фото: Знаменитые термальные источники Исландии ("Голубая Лагуна") (mytravelbook.org)

Однако в бесплатных купальнях есть и свои минусы. Один из них - отсутствие полноценных раздевалок. Зато есть деревянные изгороди, за которыми все-таки можно переодеваться.

“Когда мы шли до этой купальни в горах, шел дождь и было очень холодно. Мы были в куртках, свитерах и дождевиках. Но после того, как посидели в горячей воде, нам было не холодно даже раздетыми под дождем на ветру.

Разноцветные горы долины Ландманналаугар

Одно из красивейших мест Исландии - долина Ландманналаугар (Landmannalaugar). Посещение этого места запоминается на всю жизнь: пейзажи здесь настолько яркие и разноцветные, что дух захватывает. Если вы хотите вживую увидеть по-настоящему цветные горы, обязательно стоит здесь побывать.

“По моему мнению, это самое красивое место в Исландии. Также это любимое место многих исландцев. Там очень красивые вулканические горы абсолютно разных цветов, совершенно разные вулканические породы, различные глины. Горы там местами черные, местами красные, оранжевые, фиолетовые. Очень необычный и невероятно красивый ландшафт”.

В долину Ландманналаугар можно доехать на специальном горном автобусе из столицы Исландии. По словам Игоря, в этой долине, да и вообще природные ландшафты Исландии имеют настолько яркие цвета, что при первом взгляде на эти места может показаться, что это картина или очень яркое фото.

Фото: Одно из красивейших мест Исландии - долина Ландманналаугар (Nordic Travel)

“Пейзажи здесь невероятно красивые, абсолютно всех цветов радуги. На них еще местами растет знаменитый зеленый исландский мох ярко-зеленого цвета. До того я даже не представлял, что в природе могут быть такие яркие цвета. Когда я видел фото Исландии до поездки, то думал, что это фотошоп. Но эти пейзажи - настоящие. Ты просто фотографируешь, и ничего не надо подкручивать. На моих фото из Исландии я добавлял контраста лишь в случаях, когда была пасмурная погода”.

Мосты на колесах передвигают несколько раз в год

В Исландии есть передвижные пешеходные мосты. Это металлические конструкции с колесами по обе стороны. Необходимость передвижных мостов в стране объясняется тем, что большинство рек ежегодно меняют свое русло.

"Мост над водоемом передвигают в зависимости от времени года, а иногда могут менять его размещение за год несколько раз. Это делают, потому что реки в этой стране фактически каждый год меняют свое русло. Это типичное свойство рек Исландии, потому что все они или большинство идут от ледников. Весной количество воды в реках увеличивается, когда тает снег".

В следующем году река может изменить русло и пролегать уже совсем другим "путем".

Фото: Исландия знаменита вулканами и гейзерами (pixabay.com)

"Раньше, когда технологии были менее развиты, строить мосты через реки в Исландии не могли. До того, как начали возводить такие передвижные конструкции, наиболее изолированным был юго-восточный регион Исландии. Местные рассказывали: весной и летом, когда таяли снега и ледники и быстрые реки становились шириной с километр, туда возможно было добраться лишь верхом через горы и огромные ледники. Стоит добавить, что передвижные мосты в Исландии бывают только пешеходные: по ним не могут проехать автомобили. Мосты на колесах я видел в основном в горных районах, куда зимой при сильных снежных заносах даже на внедорожнике сложно проехать. Можно разве что на снегоходе".

Автомобильные же мосты через водоемы довольно неудобны тем, что идут только в одну полосу: водитель должен сначала пропустить того, кто едет ему на встречу. Такие мосты также бывают достаточно длинными. Порой встречаются мосты со светофорами.

"Местные это воспринимают вполне нормально, так как раньше у них и такого не было”, - замечает Игорь Кучер.

Хлеб пекут в вулканическом тепле, а мясо акулы закапывают в землю

По словам путешественника, еда в Исландии очень дорогая, потому что практически все продукты завозят из других стран. Исключение составляет мясо (преимущественно баранина) и океанская рыба. Перекусить можно за 20 евро, однако не все считают это полноценным обедом. Поужинать в приличном ресторане можно за 50-100 евро.

"Интересно, что в Исландии можно купить на заправке обычный гамбургер, и это будет очень вкусное и качественное мясо, как в хорошем ресторане. При том, что я не люблю фаст-фуд, в Исландии я ел самые вкусные гамбургеры. Возможно, мне так показалось, ведь в тот момент очень хотелось есть, но качество мяса была действительно высоким. При этом не сказал бы, что рыба очень вкусная. Исландцы готовят ее уж слишком диетически, и это при том, что вообще диетическая еда мне самому нравится. По сравнению с тем, как готовят рыбу японцы или тайцы и другие народы, которые тоже живут у моря, складывается впечатление, что исландцы не достигли в приготовлении рыбы чрезвычайных высот”.

Фото: "Можно выезжать из столицы на один день и возвращаться обратно, ведь далеко не всегда можно найти свободный отель" - Игорь Кучер (Nordic Travel)

“Конечно, в Исландии есть своя национальная кухня. Мои партнеры даже организуют гастрономические туры по стране, в которых туристы дегустируют национальные исландские блюда", - говорит он.

По многочисленным отзывам, в Исландии есть много вкусных блюд, которые надо попробовать, а способы приготовления и подачи некоторых продуктов поражают оригинальностью. Например, для туристов хлеб пекут в вулканическом тепле. Также закапывают в землю хаукарль – мясо атлантической акулы, в результате чего мясо становится подгнившим и приобретает очень специфический запах и вкус.

“В земле мясо акулы лежит несколько месяцев, после чего его едят маленькими кусочками. Обычно закусывают им водку. Конечно, такая рыба имеет очень резкий запах, поэтому вряд ли кто-то есть ее большими порциями”, - замечает Игорь Кучер.

Туризм в Исландии растет бешеными темпами

Традиционно мощно рекламируют Исландию среди туристов вулканы. Считается, что всплеск интереса к Исландии начался именно после извержения крупного вулкана, когда Исландия часто появлялась в новостях мировых СМИ.

“Впрочем, и после извержения вулканов страной продолжают интересоваться. Вторая волна прироста туризма началась после того, как Исландия позапрошлым летом заявила о себе в футбольном чемпионате", - говорит путешественник.

За последние несколько лет туризм в Исландии начал расти бешеными темпами. По словам исландцев, прирост составляет более 20% в год.

Видео: Говорят, что именно это позитивное видео про Исландию привлекло внимание многих туристов, которые захотели исследовать страну (Youtube-канал StupeurAlice)

“Количество туристов увеличивается так быстро, что исландцы не успевают настроить новые отели и рестораны, поэтому пока спрос превышает предложение Гостиницы вне столицы преимущественно разбронированы уже к лету”.

Также из-за низкой плотности населения и особых природных условий в Исландии иностранец может убедиться в том, что магазин или ресторан встречается раз на сотню километров, а то и реже. Это часто удивляет путешественников, которые приезжают исследовать страну.

"Даже сейчас магазинов в Исландии может быть не так много, как ожидает турист. Поэтому если во время путешествия вы наткнулись на супермаркет, то лучше в нем что-то купить. Или когда увидели ресторан, то лучше остановиться и в нем поесть, потому что следующий можете случиться очень не скоро”, - обращает внимание Игорь.

Цены на перелет и ночевки в отеле

По словам Игоря, если украинский турист решил ехать в Исландию через месяц или через две недели (по состоянию на середину марта 2018-го года - ред.), то, скорее всего, свободных мест в гостиницах не будет. Если повезет, можно найти жилье в Рейкьявике, и тогда единственным способом увидеть страну будут небольшие однодневные вылазки с возвращением обратно.

“Хотя даже во время вот таких однодневных вылазок тоже можно много чего увидеть, хотя много времени будет тратиться на дорогу”, - напоминает он.

Фото: Столица Исландии Рейкьяик (pixabay.com)

Если планировать поездку в Исландию сейчас, то можно успеть забронировать авиабилеты на август и запланировать посещение интересных мест в период, когда температура воздуха в Исландии - самая высокая за год. Но определяться с этим нужно уже в ближайшее время, потому что совсем скоро почти все отели страны будут заняты, советует Игорь.

"В Исландию курсируют рейсы Air Baltic и Wizzair с пересадкой. Или же МАУ + Icelandair. Перелет будет стоить от 400-500 евро в обе стороны. Долететь – не большая проблема: это можно сделать за полдня, а деньги на перелет – далеко не самые большие затраты в Исландии”, - говорит он.

Стоит заметить, что самые большие расходы во время поездки в Исландию идут на ночевки в гостиницах. Их, как и места в термальных купальнях, стоит бронировать заранее. В среднем ночевка в гостиницах страны составляет 200 евро. Это при том, что далеко не каждый отель даже при такой стоимости будет идеальным: в некоторых могут быть перебои со светом или водоснабжением. Хостелы есть, но преимущественно в столице, а ночевка в них будет стоить около 50 евро за человека.

Впрочем, ежегодно в Исландии намагаться улучшить качество обслуживания туристов, осознавая то, как быстро растет популярность страны среди путешественников.

“В Исландию можно ехать с совершенно разным бюджетом. Предлагаем посетить страну за 2500 евро на 8 дней, не считая перелета, но со всеми экскурсиями, завтраками и многими ужинами. Есть и индивидуальные туры, более дешевые. Если ехать туда более экономно, то можно ночевать в кемпингах и брать машину на прокат”, - объясняет Игорь Кучер.

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