Не только Синевир: живописные водоемы для уютного семейного отдыха в Украине

Голубые озера, Горащиха и Печенежское водохранилище - чарующие уголки природы, где можно прекрасно провести время

На территории Украины находится около 20 тысяч озер: больших и маленьких, известных и таких, о которых знают даже далеко не все опытные и бывалые туристы. Одни из наиболее известных – Шацкие озера в бассейнах Западного Буга и Припяти. Они включают более тридцати красивых пресноводных водоемов и образуют Шацкий национальный парк.

На всю страну славятся озера в Карпатских горах. Вода в них – кристально чистая, холодная и пресная. Побережье Черного моря известно озерами-лиманами, а у реки Дунай также есть немало красивых водоемов. По территории всей Украины встречаются и искусственные водоемы, которые были созданы людьми в основном для промышленных нужд, но со временем это сформироваться живописным местам, в которые хочется приехать.

Фото: Озеро Свитязь – самое глубокое в Украине. Расположено в комплексе знаменитых Шацких озер на Волыни (instagram.com/svityazgram)

Вы, скорее всего, слышали о красивом озере Синевир в самом сердце Карпат и знаете о красоте Шацких озер на Волыни, видели сюжеты о лиманах на юге страны, которым приписывают лечебные свойства.

Предлагаем вам подборку живописных озер в различных регионах Украины, о существовании которых далеко не всем известно. Это озера, которые можно посетить на выходных, чтобы отдохнуть от шума большого города среди красивой природы. Также вблизи этих озер можно провести и гораздо больше времени, арендовав коттедж или жилье у местных жителей.

Голубые озера, Черниговская область

Живописная природа Голубых озер не оставит вас равнодушными. Эти красивые озера находятся в Репкинском районе Черниговской области, недалеко от украинско-белорусской границы.

Фото: Сосновые леса, чистый воздух, грибы и ягоды - окрестные виды вам точно понравятся (instagram.com/blue_lakes_paradis)

К ним можно пройти пешком от железнодорожной станции Грибова Рудня неподалеку от села Олешня. Здесь есть четыре озера. Когда-то тут добывали кварцевый песок для нужд промышленности и выпуска стеклоизделий. В результате этого карьеры заполнились чистой родниковой водой, и теперь это место популярно среди жителей области. А также – среди киевлян, которые частенько наведываются сюда на выходные.

Фото: Когда-то эти карьеры заполнились чистой родниковой водой, и теперь это место популярно среди туристов (instagram.com/blue_lakes_paradise)

Есть немало туристических фирм, которые предлагают уехать на отдых на Голубые озера на несколько дней.

Близкое расположение к границе способствует тому, что это место становится популярным и среди туристов из других стран. Из-за высокой популярности озер в выходные дни здесь бывает немало людей.

Фото: На дне каждого из четырех озер – залежи кварцевого песка, что придает водоемам особые цвета (instagram.com/blue_lakes_paradise)

Вода в Голубых озерах – очень чистая. Подземные источники постоянно поддерживают одинаковый уровень воды, поэтому она здесь никогда не застаивается.

На дне каждого из четырех озер – залежи кварцевого песка. Он добавляет озерам ярко-голубого цвета. Отсюда происходит и название "комплекса" озер. Сосновые леса, чистый воздух, грибы и ягоды - окрестные виды вам точно понравятся.

Фото: Остановиться на ночлег можно в коттеджах, у местных жителей, в усадьбах зеленого туризма или в кемпинге (instagram.com/blue_lakes_paradise)

За последние несколько лет инфраструктура вокруг озер улучшилась. Если раньше здесь не было даже раздевалок, то сейчас здесь есть хорошая пляжная зона. Остановиться на ночлег можно в коттеджах, у местных жителей, в усадьбах зеленого туризма или кемпинга.

Фото: За последние несколько лет инфраструктура вокруг озер улучшилась (instagram.com/blue_lakes_paradise)

Те, кто приехал сюда на собственном авто, может также побывать в Антониевых пещерах и подземном храме в Любече примерно за полчаса езды от озер. Также можно побывать в городке Седнев с церковью-усыпальницей казацко-старшинского рода, камянице Лизогубов, усадьбой с парком 19 века и другими интересными местами.

Бушевское озеро, Киевская область

Вопрос чистоты водоемов актуален для Украины всегда. К сожалению, далеко не всегда те озера, которые есть на территории нашей страны, находятся в надлежащем состоянии. Одно из чистейших озер, которым может похвастаться Киевщина – это Бушевское озеро, которое располагается в Рокитнянском районе между Белой Церковью и по Мироновкой вблизи села Бушево.

Фото: Озеро располагается в Рокитнянском районе между Белой Церковью и по мироновке вблизи села Бушево (instagram.com/zadoenkoelena)

Это озеро было признано самым чистым официально после того, как соответствубющие службы очень детально его проверили и сравнили показатели с аналогичными у других озер области.

Конечно, лучше всего добиратися сюда на собственном авто, но из Киева можно доехать и электричкой до Мироновки, а потом - маршруткой, которая курсирует между населенными пунктами.

Фото: "Идеально чистая вода в озере-карьере, купаться – одно удовольствие" – пишут пользователю соцсетей (instagram.com/vika_sotnyk)

Интересно, что бушевским это озеро называют далеко не все. На карте оно обозначено как "Голубое озеро". Впрочем, это название ему тоже подходит: водоем отличается ярко-синими и зелеными цветами, что придает ему особенную красоту и уют.

Фото: Озеро Бушево также называют Голубым озером (1ua.com.ua)

Во времена СССР здесь был гранитный карьер. Когда его прекратили использовать, большая яма постепенно заполнилась чистой родниковой водой. У озера можно отдохнуть в тени деревьев, устроить пикник на природе и прекрасно провести время с семьей и друзьями.

Озеро Горащиха, Пуща-Водица, Киевская область

К этому озеру из нашей подборки добраться ближайшее киевлянам. Озеро расположено на территории парка "Пуща-Водица" на западной окраине одноименного поселка.

Это самый большой по размерам пруд из каскада реки Котурка. Эта река протекает через Горащиху и соседние озера, питая их водой.

Фото: Озеро Горащиха, Пуща-Водица (wikimapia.org)

Около одиннадцати лет назад существовала серьезная угроза обмеления водоема. Эту проблему вовремя заметили и ликвидировали, и теперь посетители могут наслаждаться прогулками в этом уютном уголке природы.

Через пруд перекинут мост. Тот мост, что находится там сейчас, установили на замену старому, который был в аварийном состоянии.

Фото: Живописнsq водоем в Пуще-Водице, который хорошо подходит для посещения в любое время года (wikimapia.org)

Возле озера Горащиха в Пуще-Водице обустроены места для пикника и места для пляжных игр. Есть туалет, медпункт, детская площадка. Также здесь можно взять на прокат оборудование для приготовления шашлыков.

Фото: Красивая природа возле озера, которое расположено на территории парка "Пуща-Водица" (wikimapia.org)

Здесь можно взять в аренду лодку или катамаран, а за безопасностью отдыхающих будут следить сотрудники спасательной станции. Словом, здесь есть практически вся необходимая для хорошего отдыха инфраструктура и услуги.

Озеро расположено вдоль 5-8 линий трамвая №12, который ведет к Пуще-Водице с киевского Подола.

Печенежское водохранилище, Харьковская область

Это большое живописное водохранилище находится в Волчанском районе Харьковской области на реке Северский Донец.

Водохранилище было создано при СССР в 1962 году, чтобы поставлять в Харьковскую область пресную воду.

Видео: Печенежское водохранилище, район Старого Салтова (Youtube-канал 4к Аэросъемка)

На этом месте раньше располагалось старое Кочетоцкое водохранилище. В 1962 году завершили обустройство водохранилища, после чего водой его наполняли еще несколько лет.

Фото: Водохранилище было создано в 1962 году, чтобы поставлять в Харьковскую область пресную воду. Теперь это прекрасное место для отдыха (instagram.com/soich_park)

Это место также называют Салтовским морем из-за его расположения возле деревни Старый Салтов. Именно этот населенынй пункт наиболее известен среди тех, кто любит отдыхать в этих местах.

Плотина водохранилища находится рядом с поселком Печенеги, откуда и происходит его название.

Фото: На побережье водохранилища есть много мест, где можно отдохнуть: санатории, яхт-клубы, детские лагеря и базы отдыха (instagram.com/soich_park)

Сейчас Печенежское водохранилище – хорошее место для отдыха с достаточно хорошей инфраструктурой. На побережье водохранилища есть много мест, где можно отдохнуть: санатории, яхт-клубы, детские лагеря и базы отдыха.

Это место давно стало любимым многих жителей области и соседних регионов. Здесь – прекрасная природа и свежий воздух. Рядом с водохранилищем находится лес.

Фото: На некоторых из баз отдыха возле водохранилища новички могут научиться основам виндсерфинга, а профессионалы – арендовать доски и паруса (instagram.com/soich_park)

Если вы арендуете здесь частный домик, то вам к нему предложат уютные беседки с мангалами, пейнтбольную площадку и много интересных вариантов отдыха, которые помогут хорошо провести время.

Видео: Загадочные киевские дворики (video.rbc.ua)

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