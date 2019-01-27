Жалкий: в сети высмеяли позорный бой "русского медведя" Емельяненко

Видео: Емельяненко – Бейдер (youtube.com/True Gym MMA)

26 января состоялся поединок между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Федором Емельяненко, известным как "русский медведь", и американским боксером Райаном Бейдером. Поединок закончился позорным поражением российского боксера: Бейдер нокаутировал Емельяненко за 34 секунды. Под видео пользователи высмеяли позорный бой Емельяненко — Бейдер.

Боец из США за 35 секунд нокаутировал своего противника. Этот бой стал шестым поражением Емельяненко за карьеру из 45 боев. По окончании боя Бейдер получил чемпионский титул Bellator сразу в полутяжелом и тяжелом весах.

В сети неоднозначно отреагировали на победу Бейдера, больше внимания зрители уделили позорному поражению Емельяненко. Многие предложили сменить российскому бойцу профессию.

"В Госдуму Феде пора... налог на занятие спортом продвигать", "Федор, бросайте спорт и идите уже в "Единую Россию" — там Вас уже давно заждались, там много бывших чемпионов", "Вышла боком дипломная работа Емельяненко ("В. В. Путин как олицетворение духа воина") это не шутка, а очередной позор. Дух воина не вынес позора и оставил Федю, а дух подхалима Пыни в бою бесполезен(((((", "Старый жадный отбитый долб**б. Теперь в Госдуму пойдет законы принимать", — предложили пользователи.

Многие посчитали, что Емельяненко не стоит больше участвовать в поединках.

"*бать... Я с названия подумал, это Федор его... а потом просто ОХ*ЕЛ....", "Бейдер молодчик!", "Жалкое зрелище. Старые заслуги не в счет. Новый поединок - новая оценка. Так что это позор", "Федя, давай, до свидания))", "Все произошло так быстро, что я даже расстроиться не успел, если честно...",— отреагировали фанаты на бой Емельяненко — Бейдер.

Скриншоты комментариев под видео Емельяненко – Бейдер (youtube.com/True Gym MMA)

Напомним, что ранее боксер, получивший российское гражданство, был нокаутирован в первом же раунде. Американец Джефф Монсон потерпел сокрушительное поражение на ринге, защищая цвета российского флага.

Также мы сообщали, что камерунец, победивший "нового русского" Монсона, тренируется в Черкассах.

Ранее сообщалось, что WBC признал Усика лучшим боксером 2018 года.