Фитнес-тренер из Украины попала в Книгу рекордов

Видео: фитнес-тренер из Херсона (Youtube-канал/ТСН)

63-летняя фитнес-тренер из Херсона Наталья Зорина попала в Книгу рекордов Украины из-за своего возраста. Об этом сообщает ТСН.

Так, тренировки у женщины начинаются с улыбки, поскольку все негативное она старается оставлять за пределами зала. Все упражнения женщина выполняет вместе с ученицами, и работает почти каждый день.

"Любимое движение – это кошечка, добрая. Люблю животных", - сказала сама Зорина.

Более того, ученицы обращаются к ней по имени, а на занятия приходят не только похудеть или набрать мышцы, а и зарядится положительной энергией.

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

"Просто вот смотришь и понимаешь, что в свои 22 делаешь где-то 30% того, что делает человек в 60", - подчеркнула одна из учениц Валерия Будник.

Примечательно, что идея прославить женщину пришла именно ее ученицам.

"Женщина об этом даже не догадывалась, пока эксперты книги рекордов не установили, что у Натали и фитнес-тренерский стаж, и возраст для такой работы – самые большие в государстве. Зорина объясняет, что она профессиональный хореограф, работала в ансамбле при филармонии, преподавала, а карьеру тренера начал с ритмической гимнастики в обществе "Динамо", когда слово "фитнес" еще никто и не знал", - говорится в сообщении.

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

Кроме того, хотим напомнить о том, что Анита Луценко впервые показала лицо своей двухлетней дочери Мии. Звездный тренер долго не показывала свою малышку, оберегая ее от излишнего внимания, однако решила наконец перестать ее скрывать. В интервью она рассказала о том, как воспитывает дочь.

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А еще мы недавно писали о том, что популярная украинская фитнес-тренер Анита Луценко резко высказалась об угоне собственного авто и ограблении квартиры, пока она с семьей отдыхала в Доминикане.

Видео: РБК-Украина