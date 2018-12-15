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Фітнес-тренер з України потрапила в Книгу рекордів

STYLERСпорт    15.12.2018 - 09:15

Відео: фітнес-тренер з Херсона (Youtube-канал/ТСН)

63-річна фітнес-тренер з Херсона Наталія Зоріна потрапила у Книгу рекордів України через свій вік. Про це повідомляє ТСН.

Так, тренування у жінки починаються з посмішки, оскільки все негативне вона намагається залишати за межами залу. Всі вправи жінка виконує разом з ученицями, і працює майже кожен день.

"Улюблений рух – це кішечка, добра. Люблю тварин", - сказала Зоріна.

Більш того, учениці звертаються до неї по імені, а на заняття приходять не тільки схуднути або набрати м'язи, а і зарядитися позитивною енергією.

Фітнес-тренер з України потрапила в Книгу рекордів

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

"Просто дивишся і розумієш, що в свої 22 робиш десь 30% того, що робить людина у 60", - наголосила одна з учениць Валерія Будник.

Примітно, що ідея прославити жінку прийшла саме її ученицям.

"Жінка про це навіть не здогадувалася, поки експерти книги рекордів не встановили, що у Наталі і фітнес-тренерський стаж і вік для такої роботи – найбільші в державі. Зоріна пояснює, що вона професійний хореограф, працювала в ансамблі при філармонії, викладала, а кар'єру тренера почав з ритмічної гімнастики в товаристві "Динамо", коли слово "фітнес" ще ніхто і не знав", - йдеться в повідомленні.

Фітнес-тренер з України потрапила в Книгу рекордів

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

Крім того, хочемо нагадати про те, що Аніта Луценко вперше показала обличчя своєї дворічної доньки Мії. Зірковий тренер довго не показувала свою дитину, оберігаючи її від зайвої уваги, проте вирішила нарешті перестати її приховувати. В інтерв'ю вона розповіла про те, як виховує доньку.

Читайте також про те, що головний тренер фітнес країни Аніта Луценко розповіла, дійсно ефективні так звані "суперсредства для схуднення. І який насправді вони приносять результат.

А ще ми нещодавно писали про те, що популярна українська фітнес-тренер Аніта Луценко різко висловилася про викрадення власного авто та пограбування квартири, поки вона з сім'єю відпочивала в Домінікані.

Відео: РБК-Україна

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