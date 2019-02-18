Лучшими боксерами мира стали украинцы: 2 рейтинга и 4 "золота"

Боксеры начинали в команде "Украинские Атаманы"

Самый титулованный боксер Украины, двукратный чемпион мира и двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко, который 17 февраля отметил свой 31-й день рождения, занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от веса. Соответствующее решение приняли авторитетные аналитики после всестороннего анализа выступлений спортсменов, передает talkSPORT.

Еще один украинец в этом рейтинге получил "бронзу" - единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности, чемпион мира, Европы и олимпийский золотой медалист непобежденный 32-летний Александр Усик.

Относительно Ломаченко эксперты отметили его победы в ринге против таких серъезных боксеров, как Гари Рассела, Николаса Уолтерса, Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса.

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

У Василия с 2013 года как у боксера-профессионала было только одно спорное поражение.

Говоря об Усике, аналитики отметили интересный момент - свои крупнейшие победы украинец одержал на территории стран своих соперников (Майрис Бриедис в Латвии, Мурат Гассиев в РФ и Тони Белью в Великобритании). После турнира World Boxing Super Sеries Александр стал бесспорным чемпионом в тяжелом весе.

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Ниже приведена первая пятерка рейтинга talkSPORT:

1. Василий Ломаченко (12-1, 9 KO)

2. Теренс Кроуфорд (34-0, 25 KO)

3. Александр Усик (16-0, 12 KO)

4. Сауль Альварес (51-1-2, 35 KO)

5. Геннадий Головкин (38-1-1, 34 KO)

Василий Ломаченко (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Нужно сказать, что еще один украинский боксер-профессионал стал номер один в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).

Чемпион Европы в полулегком весе Олег Малиновский (23-0, 7 КО) занял первое место в полулегком весе.

Фото: Олег Малиновский (telegraf.com.ua)

Усик в этом рейтинге укрепился на 1-м месте в первом тяжелом весе.

Ломаченко лидирует в легком весе. В этой же категории у Дениса Беринчика - 11-е место.

Во втором легчайшем весе у украинца Арнольда Хегая 8-е место.

Как сообщалось ранее, недавно американский боксер Теофимо Лопеса обвинил Василия Ломаченко в коррупции. По мнению одного из вероятных соперников украинца, ему незаслуженно приписывают много заслуг.

Также мы писали о том, что WBA дала отсрочку Ломаченко и позволила ему провести бой за пояс IBF.

Напомним, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был признан лучшим боксером по итогам 2018 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).