"С днем рождения, чемпион!": Усик кардинально сменил имидж в честь 32-летия

Свой день рождения боксер встретил новой прической
Всемирно известный украинский боксер-тяжеловес Александр Усик сегодня, 17 января, празднует свой день рождения. Ему исполняется 32 года.
Абсолютный чемпион мира опубликовал новый пост в Instagram, на котором он предстал с новой прической, точнее, ее отсутствием - Александр обрил голову.
Скриншот поста: instagram.com/usykaa/
Как известно, боксер сейчас находится в отпуске - он отдыхает на индонезийском острове Бали.
На странице множество комментариев, в которых фолловеры оставляют самые искренние пожелания украинскому чемпиону.
"С днем рождения, чемпион!";
"С днем рождения, ты - наша гордость";
"С днем рождения, чемпион! Новых побед в ринге и вне его".
Скриншот комментариев: instagram.com/usykaa/
К тому же фаны с восторгом приняли новый имидж боксера.
"Отличная новая прическа!";
"Новый look для тяжей";
"От папарацци скрывается, внешность меняет. Лучший боксер мира!";
"Лысый - лучше всего".
Скриншот комментариев: instagram.com/usykaa/
Некоторые комментаторы даже сравнили Усика с Дмитрием Нагиевым и Венсаном Касселем.
Скриншот комментариев: instagram.com/usykaa/
Кстати, украинский боксер присоединлся к флешмобу Adele Challenge, который объявили поклонники певицы в честь ее ухода со сцены.
Недавно стало известно, что Александр Усик был признан боксером 2018 года по версии BoxingScene.
Также мы сообщали о том, что боксер рассказал о деталях поединка против Мурата Гассиева, который прошел в Российской Федерации. В частности, он пояснил, почему решился на поездку в страну-агрессор.