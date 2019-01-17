"С днем рождения, чемпион!": Усик кардинально сменил имидж в честь 32-летия

Коллаж РБК-Украина

Свой день рождения боксер встретил новой прической

Всемирно известный украинский боксер-тяжеловес Александр Усик сегодня, 17 января, празднует свой день рождения. Ему исполняется 32 года.

Абсолютный чемпион мира опубликовал новый пост в Instagram, на котором он предстал с новой прической, точнее, ее отсутствием - Александр обрил голову.

Скриншот поста: instagram.com/usykaa/

Как известно, боксер сейчас находится в отпуске - он отдыхает на индонезийском острове Бали.

На странице множество комментариев, в которых фолловеры оставляют самые искренние пожелания украинскому чемпиону.

"С днем рождения, чемпион!";

"С днем рождения, ты - наша гордость";

"С днем рождения, чемпион! Новых побед в ринге и вне его".

Скриншот комментариев: instagram.com/usykaa/

К тому же фаны с восторгом приняли новый имидж боксера.

"Отличная новая прическа!";

"Новый look для тяжей";

"От папарацци скрывается, внешность меняет. Лучший боксер мира!";

"Лысый - лучше всего".

Скриншот комментариев: instagram.com/usykaa/

Некоторые комментаторы даже сравнили Усика с Дмитрием Нагиевым и Венсаном Касселем.

Скриншот комментариев: instagram.com/usykaa/

Кстати, украинский боксер присоединлся к флешмобу Adele Challenge, который объявили поклонники певицы в честь ее ухода со сцены.

Недавно стало известно, что Александр Усик был признан боксером 2018 года по версии BoxingScene.

Также мы сообщали о том, что боксер рассказал о деталях поединка против Мурата Гассиева, который прошел в Российской Федерации. В частности, он пояснил, почему решился на поездку в страну-агрессор.