Adele Challenge: співачку підтримав відомий український боксер

Колаж РБК-Україна

Боксер опублікував на своїй сторінці зворушливе відео

Британську співачку Адель, яка нещодавно оголосила про те, що хоче залишити сцену заради свого маленького сина, підтримав абсолютний чемпіон світу у важкій вазі український боксер Олександр Усик.

Він опублікував на своїй сторінці невелике відео, в якому зняв величезну колекцію своїх нагород, а музичним супроводом до відео стала пісня Адель Someone Like You.

"Вони теж співають", - так підписав своє відео Олександр Усик.

В коментарях українському боксеру написали багато слів підтримки і похвалили його за те, що вирішив підтримати світовий флешмоб, в якому шанувальники Адель просять її не покидати сцену і повернутися.

"Це самий крутий челлендж!", "Гордість українського народу!", Красунчик!", "Це найкраща робота в світі", - написали шанувальники Олександра Усика.

Скріншот коментарів (instagram.com/usykaa)

Adele Challenge – став першим флешмобом у 2019 році. Користувачі Instagram стали робити кумедні відео під пісню Someone like you у живому виконанні з концерту співачки, де шанувальники так голосно їй підспівували, що саму співачку не було чутно. Суть відео полягає в жартівливому відтворенні "концерту" з допомогою підручних засобів.

Так, з'явилися відео з співаючими пельменями, співаючими шкарпетками, співаючим сирим м'ясом і навіть співаючими супергероями.

Співачка Адель з 2011 року живе в цивільному шлюбі з Саймоном Конеки, від якого народила сина Анджело. В одному з інтерв'ю артистка зізналася, що хотіла б народити ще одну дитину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шанувальники Adele запустили зворушливий флешмоб.

А також розповідали про те, що український боксер Усик назвав умову, за якої він готовий перейти в нову церкву.