Усик готов перейти в новую церковь: боксер назвал условие

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Спортсмен не исключает возможности перехода из Московского патриархата в ПЦУ

Александр Усик, который недавно стал боксером года по версии The Ring, готов стать прихожанином Православной церкви Украины. Но при одном условии - если ряды ПЦУ пополнят его духовные наставники, которые сейчас служат в неканонической церкви Московского патриархата.

Боксер, который ранее разгневал украинцев заявлением о монахах и томосе, заявил в интервью газете "Экспресс", что когда монахи Киево-Печерской лавры перейдут в единую Украинскую Православную Церковь, то он это сделает тоже.

Александр Усик (фото: a-usyk.com)

Еще Усик рассказал, как будет вести себя, если монахи Московского патриархата все же захотят быть с РПЦ.

"Буду там, где будут мои духовные наставники", - сказал чемпион.

Сейчас же Александр приучает ходить в церковь своих детей - восьмилетнюю Елизавету, пятилетнего Кирилла и четырехлетнего Мишу. Он считает это своей святой обязанностью.

"Все они по воскресеньям со мной посещают Службу Божью. Подаю им пример, потому что это мой родительский долг", - резюмировал Усик.

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Напомним, что не так давно знаменитый боксер резко ответил критикам "за защиту монахов" из УПЦ МП.

Тем временем церковные общины Украинской православной церкви Московского патриархата продолжают активно переходить в Православную церковь Украины.