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Усик готовий перейти в нову церкву: боксер назвав умову

STYLERПерсона    31.12.2018 - 13:38
Усик готовий перейти в нову церкву: боксер назвав умову
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Спортсмен не відкидає можливості переходу з Московського патріархату у ПЦУ

Олександр Усик, який нещодавно став боксером року за версією The Ring, готовий стати прихожанином Православної церкви України. Але за однієї умови - якщо ряди ПЦУ поповнять його духовні наставники, які зараз служать у неканонічній церкві Московського патріархату.

Боксер, який раніше розгнівав українців заявою про ченців і томос, заявив у інтерв'ю газеті "Експрес", що коли монахи Києво-Печерської лаври перейдуть до єдиної Української Православної Церкви, то він також це зробить.

Усик готовий перейти в нову церкву: боксер назвав умову

Олександр Усик (фото: a-usyk.com)

Ще Усик розповів, як поводитиме себе, якщо монахи Московського патріархату все ж захочуть бути з РПЦ.

"Буду там, де будуть мої духовні наставники", - сказав чемпіон.

Зараз же Олександр привчає ходити до церкви своїх дітей - восьмирічну Єлизавету, п'ятирічного Кирила і чотирирічного Михайлика. Він вважає це своїм святим обов'язком.

"Усі вони по неділях зі мною відвідують Службу Божу. Подаю їм приклад, бо це мій батьківський обов'язок", - резюмував Усик.

Усик готовий перейти в нову церкву: боксер назвав умову

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що не так давно знаменитий боксер різко відповів критикам "за захист ченців" УПЦ МП.

Тим часом церковні громади Української православної церкви Московського патріархату продовжують активно переходити в Православну церкву України.

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