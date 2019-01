Adele Challenge: певицу поддержал известный украинский боксер

Коллаж РБК-Украина

Британскую певицу Адель, которая недавно объявила о том, что хочет покинуть сцену ради своего маленького сына, поддержал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик.

Он опубликовал на своей странице небольшое видео, в котором снял огромную коллекцию своих наград, а музыкальным сопровождением к видео стала песня Адель Someone Like You.

"Они тоже поют", - так подписал свое видео Александр Усик.

В комментариях украинскому боксеру написали много слов поддержки и похвалили его за то, что решил поддержать мировой флешмоб, в котором поклонники Адель просят ее не покидать сцену и вернуться.

"Это самый крутой челлендж!", "Гордость украинского народа!", Красавчик!", "Это лучшая работа в мире", - написали поклонники Александра Усика.

Adele Challenge – стал первым флешмобом в 2019 году. Пользователи в Instagram стали делать забавные видео под песню Someone like you в живом исполнении с концерта певицы, где поклонники так громко ей подпевали, что саму певицу не было слышно. Суть видео заключается в шуточном воссоздании "концерта" с помощью подручных средств.

Так, появились видео с поющими пельменями, поющими носками, поющим сырым мясом и даже поющими супергероями.

Певица Адель с 2011 года живет в гражданском браке с Саймоном Конеки, от которого родила сына Анджело. В одном из интервью артистка призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка.

