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Adele Challenge: певицу поддержал известный украинский боксер

STYLERПерсона    14.01.2019 - 17:35
Adele Challenge: певицу поддержал известный украинский боксер
Коллаж РБК-Украина

Боксер опубликовал на своей странице трогательное видео

Британскую певицу Адель, которая недавно объявила о том, что хочет покинуть сцену ради своего маленького сына, поддержал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик.

Он опубликовал на своей странице небольшое видео, в котором снял огромную коллекцию своих наград, а музыкальным сопровождением к видео стала песня Адель Someone Like You.

"Они тоже поют", - так подписал свое видео Александр Усик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

В комментариях украинскому боксеру написали много слов поддержки и похвалили его за то, что решил поддержать мировой флешмоб, в котором поклонники Адель просят ее не покидать сцену и вернуться.

"Это самый крутой челлендж!", "Гордость украинского народа!", Красавчик!", "Это лучшая работа в мире", - написали поклонники Александра Усика. 

Adele Challenge: певицу поддержал известный украинский боксерAdele Challenge: певицу поддержал известный украинский боксерAdele Challenge: певицу поддержал известный украинский боксер

Скриншот комментариев (instagram.com/usykaa)

Adele Challenge – стал первым флешмобом в 2019 году. Пользователи в Instagram стали делать забавные видео под песню Someone like you в живом исполнении с концерта певицы, где поклонники так громко ей подпевали, что саму певицу не было слышно. Суть видео заключается в шуточном воссоздании "концерта" с помощью подручных средств. 

Так, появились видео с поющими пельменями, поющими носками, поющим сырым мясом и даже поющими супергероями.

Певица Адель с 2011 года живет в гражданском браке с Саймоном Конеки, от которого родила сына Анджело. В одном из интервью артистка призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, что поклонники Adele запустили трогательный флешмоб.

А также рассказывали о том, что украинский боксер Усик назвал условие, при котором он готов перейти в новую церковь.

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