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"З днем народження, чемпіон!": Усик кардинально змінив імідж на честь 32-річчя

STYLERПерсона    17.01.2019 - 12:55
"З днем народження, чемпіон!": Усик кардинально змінив імідж на честь 32-річчя
Колаж РБК-Україна

Свій день народження боксер зустрів новою зачіскою

Всесвітньо відомий український боксер-важковаговик Олександр Усик сьогодні, 17 січня, святкує свій день народження. Йому виповнюється 32 роки.

Абсолютний чемпіон світу опублікував новий пост в Instagram, на якому він постав з новою зачіскою, точніше, її відсутністю - Олександр поголив голову.

&quot;З днем народження, чемпіон!&quot;: Усик кардинально змінив імідж на честь 32-річчя

Скріншот поста: instagram.com/usykaa/

Як відомо, боксер зараз перебуває у відпустці - він відпочиває на індонезійському острові Балі.

На сторінці безліч коментарів, в яких фолловери залишають найщиріші побажання українському чемпіону.

"З днем народження, чемпіон!";

"З днем народження, ти - наша гордість";

"З днем народження, чемпіон! Нових перемог на рингу і поза ним".

&quot;З днем народження, чемпіон!&quot;: Усик кардинально змінив імідж на честь 32-річчя

Скріншот коментарів: instagram.com/usykaa/

До того ж фани із захопленням прийняли новий імідж боксера.

"Відмінна нова зачіска!";

"Новий look для тяжів";

" Від папараці ховається, змінює зовнішність. Найкращий боксер світу!";

"Лисий - найкраще".

&quot;З днем народження, чемпіон!&quot;: Усик кардинально змінив імідж на честь 32-річчя

Скріншот коментарів: instagram.com/usykaa/

Деякі коментатори навіть порівняли Усика з Дмитром Нагієвим і Венсаном Касселем.

&quot;З днем народження, чемпіон!&quot;: Усик кардинально змінив імідж на честь 32-річчя

Скріншот коментарів: instagram.com/usykaa/

До речі, український боксер приєднався до флешмобу Adele Challenge, який оголосили шанувальники співачки на честь її відходу зі сцени.

Нещодавно стало відомо, що Олександр Усик був визнаний боксером 2018 року за версією BoxingScene.

Також ми повідомляли про те, що боксер розповів про деталі поєдинку проти Мурата Гассієва, який пройшов у Російській Федерації. Зокрема, він пояснив, чому зважився на поїздку до країни-агресора.

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