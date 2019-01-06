"Мне было все равно": Усик признался, почему поехал на чемпионат в РФ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Спортсмен знал о критике

Популярный украинский боксер Александр Усик рассказал новые детали поединка против Мурата Гассиева, который прошел в Российской Федерации. В частности, он пояснил, почему решился на поездку в страну-агрессор. Об этом он сообщил Xsport.

"Я не имел большого желания боксировать в России. Но выбор был таким: или я еду на бой в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира или не еду и теряю любой шанс завоевать пояса. Я решил использовать этот шанс", - сказал он.

Более того, утверждает Усик, он знал о критике, которая на него обрушилась.

"Про критику в своей адрес знаю, но мне было все равно на это. Я ехал в Москву, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Знаете, когда Украина хорошо заживет? Когда каждый будет честно и качественно выполнять свою работу. Я поехал в Россию и сделал свою работу. Пусть также делают люди, которые меня критикуют. Совесть у меня чистая", - подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, Ломаченко и Усик претендуют на звание боксера года по версии BWAA.

Также мы писали, что Ломаченко на охоте вызвал бурю негодования в сети.