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"Мені було все одно": Усик зізнався, чому поїхав на чемпіонат в РФ

STYLERСпорт    06.01.2019 - 13:55
"Мені було все одно": Усик зізнався, чому поїхав на чемпіонат в РФ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спортсмен знав про критику

Популярний український боксер Олександр Усик розповів нові деталі поєдинку проти Мурата Гассієва, який пройшов у Російській Федерації. Зокрема, він пояснив, чому зважився на поїздку в країну-агресор. Про це він повідомив Xsport.

"Я не мав великого бажання боксувати в Росії. Але вибір був таким: або я їду на бій в Москву і отримую шанс стати абсолютним чемпіоном світу або не їду і втрачаю будь-який шанс завоювати пояси. Я вирішив використати цей шанс", - сказав він.

Більше того, стверджує Усик, він знав про критику, яка на нього обрушилася.

"Про критику в свою адресу знаю, але мені було все одно на це. Я їхав у Москву, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Знаєте, коли Україна добре заживе? Коли кожен буде чесно і якісно виконувати свою роботу. Я поїхав в Росію і зробив свою роботу. Нехай також роблять люди, які мене критикують. Совість у мене чиста", - підкреслив він.

Як раніше повідомлялося, Ломаченко та Усик претендують на звання боксера року за версією BWAA.

Також ми писали, що Ломаченко на полюванні викликав бурю обурення в мережі.

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