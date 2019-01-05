"Вкусно и без пива": Ломаченко показал "любимое блюдо"

Снимок с раками спортсмен опубликовал на страничке в соцсети
Украинский легендарный боксер Василий Ломаченко, который недавно назвал имя своего будущего соперника, показал на страничке в соцсети, как он собирается есть раков. Снимок спортсмен разместил в Instagram. На нем он изображен с блюдом с раками. Василий улыбается и демонстрирует красных раков.
"Налетай", - лаконично подписал Ломаченко фото.
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomus_17)
Подписчики Василия бурно отреагировали на фото в комментариях. Одни считают, что на фото не хватает пива, другие уверены, что все и так в полном порядке.
"Вкусно и без пива", - написала anasrasiya_the_one.
"Раки с кофе! Гурманы", - прокомментировал tarenkovitalii.
"Украинские лобстеры", - написал antonlyhun.
"Не хватает главного атрибута", - отметил dmitrybijanof.
Скриншот комментариев (instagram.com/lomus_17)
Как ранее сообщалось, Ломаченко и Усик претендуют на звание боксера года по версии BWAA.
Читайте также, как Ломаченко на охоте вызвал бурю негодования в сети.