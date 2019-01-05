"Вкусно и без пива": Ломаченко показал "любимое блюдо"

Фото: Василий Ломаченко (РБК-Украина)

Снимок с раками спортсмен опубликовал на страничке в соцсети

Украинский легендарный боксер Василий Ломаченко, который недавно назвал имя своего будущего соперника, показал на страничке в соцсети, как он собирается есть раков. Снимок спортсмен разместил в Instagram. На нем он изображен с блюдом с раками. Василий улыбается и демонстрирует красных раков.

"Налетай", - лаконично подписал Ломаченко фото.

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomus_17)

Подписчики Василия бурно отреагировали на фото в комментариях. Одни считают, что на фото не хватает пива, другие уверены, что все и так в полном порядке.

"Вкусно и без пива", - написала anasrasiya_the_one.

"Раки с кофе! Гурманы", - прокомментировал tarenkovitalii.

"Украинские лобстеры", - написал antonlyhun.

"Не хватает главного атрибута", - отметил dmitrybijanof.

Скриншот комментариев (instagram.com/lomus_17)

Как ранее сообщалось, Ломаченко и Усик претендуют на звание боксера года по версии BWAA.

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